台北 敬老愛心卡升級 排除身障長者福利惹怨

台北市敬老愛心卡自2月起持卡人搭計程車，扣抵點數由65點提高到85點，7月開始每個匯入月點數調升至600點，市議員張斯綱13日接獲民眾陳情指出，復康巴士、復康通用計程車仍維持「車資須超過85元」始得扣點，扣點上限65點，市府擴大福利措施卻把行動不便長者排除在外。北市社會局回應，將評估整體財政預算可負擔程度，研議放寬使用門檻及期程。

敬老愛心卡點數目前可在12項交通運具、66處場館使用，今年開放扣抵聯合醫院門診掛號費，點數也將由480點擴增至600點，一般愛心計程車單趟補助扣點上限由65點提高至上限85點，農曆年前也預計將溫泉場館大眾池納入，擴大長者在日常生活、交通與醫療使用敬老愛心卡彈性。

不過，張斯綱指出，有民眾反映敬老愛心卡交通補助政策雖已升級，但行動不便、依賴復康運具、乘坐輪椅或行動不便的長者，常使用的復康巴士及復康通用計程車，仍維持車資須超過85元始得扣點的規定，同時扣點上限65點，出現「點數再多也用不到」的情形，導致行動不便長者實際受益有限。

張斯綱表示，復康巴士與復康通用計程車是行動不便長者唯一可行且不可替代的交通工具，承擔就醫、復健等基本生活需求，擴大福利卻未納入復康巴士、復康通用計程車，形同將最需要交通支持的族群排除在外。

社會局回應，考量重度、極重度身心障礙者較難使用大眾運輸工具，北市已訂有復康巴士車資比照計程車費率計算，其中三分之二由市府補助、另三分之一由使用者自付的補助機制，但會評估整體財政預算可負擔程度，研議放寬扣抵車資85元門檻及期程，提升身障者交通優惠權益。