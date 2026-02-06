台北、新北中高階警官大調動 212人名單曝光

台北市與新北市警局今（6）日分別發布中高階警官職務調動，包括北市第六至九序列偵查隊隊長、組長及所長等職務94人；另新北第四至第六序列職缺118人，共計212人。

台北市警察局。（圖／資料畫面）

台北市警局表示，為應勤、業務需要專才專用品操能力與職務歷練原則，派補第六至九序列偵查隊隊長、組長、主任、股長、刑事警察大隊專員、督察員、警務正、警備隊隊長、中隊長、警務員兼所長及巡官兼所長等職務計94人，統一於10日離到職。

另新北市警局針對第四至第六序列職缺，包括總局科室主管、各分局副分局長、偵查隊長、組長等職缺進行派補共計118人，統一於9日辦理交接。

廣告 廣告

台北市異動名單如下：

1、刑事警察大隊專員薛博文調任刑事警察大隊預防組組長

2、本局資訊室警務正康智恆調任刑事警察大隊專員

3、刑事警察大隊偵查第五隊隊長邱桂美調任刑事警察大隊紀錄組組長

4、刑事警察大隊肅竊組組長徐崧騰調任刑事警察大隊偵查第五隊隊長

5、松山分局偵查隊隊長許文鋒調任刑事警察大隊肅竊組組長

6、士林分局偵查隊隊長陳志峯調任松山分局偵查隊隊長

7、南港分局偵查隊隊長葉宣岑調任士林分局偵查隊隊長

8、文山第二分局偵查隊隊長歐陽俊調任南港分局偵查隊隊長

9、刑事警察大隊偵查第四隊隊長周維強調任文山第二分局偵查隊隊長

10、刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長謝其瑾調任刑事警察大隊偵查第四隊隊長

11、刑事警察大隊偵查第二隊隊長陳冠良調任刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長

12、刑事警察大隊專員黃冠豪調任刑事警察大隊偵查第二隊隊長

13、萬華分局偵查隊隊長高玉松調任刑事警察大隊偵查第八隊隊長

14、北投分局偵查隊隊長陳怡凱調任萬華分局偵查隊隊長

15、刑事警察大隊偵查第八隊隊長陳重仁調任北投分局偵查隊隊長

16、信義分局督察組組長于長豪調任中正第一分局督察組組長

17、文山第一分局督察組組長劉光恆調任信義分局督察組組長

18、捷運警察隊督察組組長黃鉅增調任文山第一分局督察組組長

19、本局督察室督察員羅秀成調任捷運警察隊督察組組長

20、刑事警察大隊督察組組長張育豪調任內湖分局督察組組長

21、本局督察室督察員王乃強調任刑事警察大隊督察組組長

22、南港分局督察組組長李新民調任本局勤務指揮中心警務正

23、本局督察室督察員蕭景嘉調任南港分局督察組組長

24、文山第二分局防治組組長許文彥調任中正第一分局防治組組長

25、本局行政科正俗股股長張義和調任文山第二分局防治組組長

26、本局保安科警務正趙晨喻調任本局行政科正俗股股長

27、信義分局行政組組長謝和軒調任信義分局防治組組長

28、本局勤務指揮中心企劃股股長陳泓瑜調任信義分局行政組組長

29、本局保防科警務正李永翔調任本局勤務指揮中心企劃股股長

30、文山第一分局保防組組長劉得焜調任大同分局保防組組長

31、本局公共關係室公關股股長陳振翔調任文山第一分局保防組組長

32、本局公共關係室警務正胡金龍調任本局公共關係室公關股股長

33、中正第二分局保防組組長呂明曄調任文山第二分局保防組組長

34、內湖分局保防組組長柯志明調任中正第二分局保防組組長

35、本局保防科保防股股長蔡鎮群調任內湖分局保防組組長

36、本局保防科警務正呂滄棋調任本局保防科保防股股長

37、士林分局民防組組長劉誌雄調任大同分局民防組組長

38、本局保防科社調股股長王明祝調任士林分局民防組組長

39、本局保防科偵防股股長楊坤龍調任本局保防科社調股股長

40、本局後勤科裝備股股長張恆睿調任本局保防科偵防股股長

41、本局秘書室警務正洪辰諭調任本局後勤科裝備股股長

42、南港分局行政組組長蘇棋秀調任南港分局秘書室主任

43、刑事警察大隊行政組組長黃亮凱調任南港分局行政組組長

44、本局保安科警務正莊清雄調任刑事警察大隊行政組組長

45、松山分局秘書室主任葉麗娟調任文山第一分局秘書室主任

46、本局後勤科財產股股長馮忠堂調任松山分局秘書室主任

47、本局後勤科警務正李宏聰調任本局後勤科財產股股長

48、南港分局勤務指揮中心主任陳矜慧調任大安分局勤務指揮中心主任

49、信義分局民防組組長茹向弘調任南港分局勤務指揮中心主任

50、大安分局保防組組長謝博文調任信義分局民防組組長

51、文山第一分局民防組組長陳心怡調任大安分局保防組組長

52、捷運警察隊行政組組長江金紋調任文山第一分局民防組組長

53、北投分局督察組組長周永健調任捷運警察隊行政組組長

54、本局督察室督察員顏志祥調任北投分局督察組組長

55、本局行政科勤務股股長陳淑芳調任本局勤務指揮中心行政股股長

56、本局訓練科警務正黃升揮調任本局行政科勤務股股長

57、本局督察室督察員高詮恩調任本局後勤科庶務股股長

58、交通警察大隊執法組組長黃建盛調任中山分局交通組組長

59、本局人事室(支援交通警察大隊執法組)警務正簡宗瑋調任交通警察大隊執法組組長

60、萬華分局警務員廖克齊陞任本局保安科警務正

61、本局後勤科警務正姚若蓁調任本局訓練科警務正

62、交通警察大隊中隊長高震宇陞任本局後勤科警務正

63、本局後勤科警務正盧禹澄調任本局公共關係室警務正

64、松山分局刑事警務員王崇倫陞任本局後勤科警務正

65、內湖分局警務員吳俊翰陞任本局秘書室警務正

66、本局犯罪預防科警務正廖健翔調任本局保安科警務正

67、大同分局刑事警務員李裕生陞任本局犯罪預防科警務正

68、信義分局三張犁派出所警務員兼所長陳右霖陞任本局保防科警務正

69、松山分局督察員吳柏錡陞任本局後勤科警務正

70、本局後勤科警務正陳禾明調任本局保防科警務正

71、中山分局長春路派出所警務員兼所長唐晟倫陞任本局後勤科警務正

72、本局防治科警務正林仁傑調任本局督察室督察員

73、士林分局蘭雅派出所警務員兼所長朱宥任陞任本局防治科警務正

74、大安分局督察員黃智源陞任本局督察室督察員

75、信義分局督察員李易書陞任本局督察室督察員

76、萬華分局青年路派出所警務員兼所長蔡佳雯陞任本局督察室督察員

77、交通警察大隊警務員梁雅晨陞任本局人事室警務正(支援交通警察大隊執法組)

78、內湖分局警備隊隊長蔡俊利陞任本局行政科警務正

79、士林分局社子派出所警務員兼所長呂俊逸調任信義分局三張犁派出所警務員兼所長

80、中正第二分局廈門街派出所警務員兼所長陳和揚調任士林分局社子派出所警務員兼所長

81、內湖分局大湖派出所警務員兼所長沈上文調任中正第二分局廈門街派出所警務員兼所長

82、南港分局巡官葉祐豪調任內湖分局大湖派出所巡官兼所長

83、文山第一分局警備隊隊長陳靚紋調任萬華分局青年路派出所警務員兼所長

84、松山分局東社派出所警務員兼所長陳奕安調任中山分局長春路派出所警務員兼所長

85、內湖分局西湖派出所巡官兼所長李昭毅陞任松山分局東社派出所警務員兼所長

86、中山分局督察員江明憲調任內湖分局西湖派出所警務員兼所長

87、南港分局警務員蔡宗銘調任士林分局蘭雅派出所警務員兼所長

88、中正第一分局警備隊隊長林冠丞調任中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長

89、萬華分局偵查隊警務員兼副隊長施仁捷調任中正第一分局警備隊隊長

90、信義分局福德街派出所警務員兼所長林羿淳調任士林分局芝山岩派出所警務員兼所長

91、士林分局芝山岩派出所警務員兼所長游啟銘調任信義分局福德街派出所警務員兼所長

92、內湖分局康樂派出所巡官兼所長黃世豪調任松山分局巡官

93、刑事警察大隊刑事警務員陳烱龍調任內湖分局康樂派出所警務員兼所長

94、交通警察大隊警務員劉耀文陞任交通警察大隊中隊長

新北市異動名單如下：

1、法制室主任黃碩傑調任訓練科科長

2、督察室督察黃國賓調任法制室主任

3、資訊室主任蘇友義調任督察室督察

4、內政部警政署資訊室科長陳宏和調任本局資訊室主任

5、督察室督察廖文昌調任公共關係室主任

6、高雄市政府警察局督察曾有慶調任本局督察室督察

7、督察室督察吳振興調任防治科科長

8、蘆洲分局副分局長鄭志忠陞任督察室督察

9、主任秘書室第四序列專員林文隆調任保安科科長

10、內政部警政署第四序列專員陳舒豪調任本局主任秘書室第四序列專員

11、保安科第四序列專員符基強調任督察室第四序列專員

12、蘆洲分局副分局長林子翔調任犯罪預防科第五序列專員

13、永和分局副分局長沈震原調任蘆洲分局副分局長

14、三峽分局副分局長劉建良調任永和分局副分局長

15、保安警察大隊副大隊長沈旻賢調任三峽分局副分局長

16、保防科第五序列專員李志祥調任保安警察大隊副大隊長

17、淡水分局副分局長傅國超調任保安科第五序列專員

18、瑞芳分局副分局長葉志豪調任淡水分局副分局長

19、中和分局督察組組長廖振富陞任瑞芳分局副分局長

20、交通警察大隊副大隊長陳冠宇調任蘆洲分局副分局長

21、行政科第五序列專員葉倉池調任交通警察大隊副大隊長

22、交通警察大隊副大隊長歐庭卲調任行政科第五序列專員

23、新莊分局交通組組長楊信毅陞任交通警察大隊副大隊長

24、新莊分局偵查隊隊長徐子胤陞任刑事警察大隊副大隊長

25、樹林分局偵查隊隊長田啓廷調任新莊分局偵查隊隊長

26、新店分局偵查隊隊長許雅慧調任樹林分局偵查隊隊長

27、土城分局偵查隊隊長張森維調任新店分局偵查隊隊長

28、瑞芳分局偵查隊隊長王鴻祥調任土城分局偵查隊隊長

29、刑事警察大隊偵查組組長方文村調任瑞芳分局偵查隊隊長

30、刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼代理副隊長柯軍竹陞任刑事警察大隊偵查組專員兼代理組長

31、三峽分局偵查隊隊長顏嘉潁調任刑事警察大隊偵查第一隊隊長

32、金山分局偵查隊隊長黃子恩調任三峽分局偵查隊隊長

33、刑事警察大隊偵查第一隊隊長蔡志惟調任金山分局偵查隊隊長

34、刑事警察大隊偵查第八隊專員兼代理隊長陳建宜調任刑事警察大隊偵查第八隊隊長

35、汐止分局民防組組長蔡多賀調任海山分局民防組組長

36、土城分局督察組組長王亮貴調任汐止分局民防組組長

37、瑞芳分局督察組組長鄭力仁調任土城分局督察組組長

38、督察室督察員黃冠中調任瑞芳分局督察組組長

39、新店分局督察組組長吳杰坤調任新莊分局保防組組長

40、樹林分局督察組組長何彥承調任新店分局督察組組長

41、金山分局督察組組長陳偉瑜調任樹林分局督察組組長

42、保安警察大隊督察組組長陳浩宇調任金山分局督察組組長

43、海山分局人事室主任溫勁銓調任保安警察大隊督察組組長

44、樹林分局秘書室主任王進德調任樹林分局民防組組長

45、公共關係室警務正周義哲調任樹林分局秘書室主任

46、刑事警察大隊司法組組長張育祥調任林口分局保防組組長

47、秘書室警務正馬清基調任刑事警察大隊司法組組長

48、瑞芳分局交通組組長蕭明宏調任瑞芳分局民防組組長

49、防治科警務正呂俊龍調任瑞芳分局交通組組長

50、板橋分局交通組組長宋承翰調任新店分局交通組組長

51、土城分局交通組組長盧永賢調任板橋分局交通組組長

52、金山分局行政組組長莊雨倫調任土城分局交通組組長

53、保防科警務正陳文全調任金山分局行政組組長

54、三重分局秘書室主任黃家德調任三重分局勤務指揮中心主任

55、公共關係室新聞股股長林成翰調任三重分局秘書室主任

56、公共關係室警務正陳昱文調任公共關係室新聞股股長

57、督察室督察員薛塵君調任保防科觀保股股長

58、保防科警務正黃契翰調任保防科偵防股股長

59、蘆洲分局交通組組長邵文明調任新莊分局交通組組長

60、金山分局交通組組長鄭曜崧調任蘆洲分局交通組組長

61、民防管制中心修護股股長陳建仲調任金山分局交通組組長

62、民防管制中心警務正蔡名峻調任民防管制中心修護股股長

63、刑事警察大隊督察組組長張宜守調任中和分局督察組組長

64、海山分局防治組組長張明朝調任刑事警察大隊督察組組長

65、保安科保安股股長葉琬華調任海山分局防治組組長

66、民防管制中心業務股股長陳日文調任保安科保安股股長

67、人事室警務正周倍寬調任民防管制中心業務股股長

68、林口分局交通組組長楊大奇調任後勤科警務正

69、勤務指揮中心企劃股股長柯健志調任林口分局交通組組長

70、勤務指揮中心警務正黃耀億調任勤務指揮中心企劃股代理股長

71、行政科警政股股長吳家華調任勤務指揮中心警務正

72、行政科警務正簡華村調任行政科警政股股長

73、保安警察大隊秘書室主任蔡順雍調任行政科警務正

74、保安警察大隊勤務指揮中心主任黃冠群調任保安警察大隊秘書室主任

75、三峽分局秘書室主任顏銘寬調任人事室警務正

76、三峽分局交通組組長梁恬維調任三峽分局秘書室主任

77、交通警察大隊綜合組組長陳隆興調任三峽分局交通組組長

78、防治科警務正張志誠調任交通警察大隊綜合組組長

79、新莊分局行政組組長陳紹文調任樹林分局行政組組長

80、樹林分局行政組組長陳泓翔調任新莊分局行政組組長

81、犯罪預防科警務正林奕全陞任刑事警察大隊專員

82、秘書室警務正陳力州陞任刑事警察大隊專員

83、新莊分局偵查隊警務員兼副隊長林廷璋陞任刑事警察大隊專員

84、土城分局偵查隊警務員兼副隊長林長儀陞任刑事警察大隊專員

85、刑事警察大隊偵查第六隊警務員兼副隊長姚志翰陞任刑事警察大隊專員

86、三重分局三重所警務員兼所長汪佐凌陞任刑事警察大隊專員

87、新店分局江陵所警務員兼所長林志偉陞任勤務指揮中心警務正

88、督察室警務正吳宗澤調任督察室督察員

89、督察室警務正謝曜駿調任督察室督察員

90、督察室警務正鄧博元調任督察室督察員

91、督察室警務正劉晉廷調任督察室督察員

92、人事室科員洪詩涵調任督察室督察員

93、林口分局警務員劉議中陞任督察室督察員

94、人事室警務正方柏雅調任督察室督察員

95、後勤科警務正賴崇逸調任督察室督察員

96、督察室督察員王成吉調任公共關係室警務正

97、秘書室警務正呂國良調任防治科警務正

98、保安科警務正沈子勝調任勤務指揮中心警務正

99、人事室警務正賴建君調任督察室警務正

100、刑事警察大隊板橋偵查隊警務員陳聲華陞任督察室警務正

101、三峽分局鳳鳴所警務員兼所長呂勇穎陞任督察室警務正

102、海山分局警務員葉世中陞任保安科警務正

103、淡水分局竹圍所警務員兼所長何宗諭陞任保安科警務正

104、板橋分局板橋所警務員兼所長張清翔陞任保安科警務正

105、土城分局警務員賴曉霈陞任保防科警務正

106、蘆洲分局龍源所警務員兼所長蔡哲明陞任保防科警務正

107、林口分局警務員温金沐陞任保防科警務正

108、新莊分局福營所警務員兼所長謝銘鴻陞任公共關係室警務正

109、刑事警察大隊偵查組警務員楊智文陞任人事室警務正

110、三重分局秘書室警務員郭晉瑋陞任人事室警務正

111、蘆洲分局成州所警務員兼所長王明堂陞任第六序列警務正

112、永和分局永和所警務員兼所長陳冠儒陞任第六序列警務正

113、新莊分局中平所警務員兼所長鍾明豐陞任第六序列警務正

114、蘆洲分局集賢所警務員兼所長李明翰陞任第六序列警務正

115、樹林分局偵查隊警務員兼副隊長游書程陞任第六序列警務正

116、金山分局警務員呂勝民陞任第六序列警務正

117、內政部警政署刑事警察局偵查正葉碩竣調任本局第六序列警務正

118、內政部警政署防治組警務正李耀宇調任本局第六序列警務正

延伸閱讀

高階警官人事大地震！詐防中心法制化首位主任出爐

大罷免後全台警界高層大異動！名單全曝光

北市警局中高階警官異動 副分局長、偵查隊長等100人大搬風