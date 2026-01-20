台北一日遊 只要 100 元就能包場泡足湯？北投人私藏冬天省錢路線

說到北投，很多人第一時間想到的是高價溫泉飯店，但其實北投還藏著一條超在地、超省錢、又超療癒的一日玩法。這次小編實際走了一趟「100 元足湯＋復古袋裝茶＋黑糖甜湯」的北投療癒行程，不用排大眾池、不用花大錢，也能把冬天該有的暖意一次收好。如果你也想找一條北投一日遊／北投泡湯省錢路線，這篇一定要收藏。

台北北投一日遊｜瀧萱坊

100 元就能泡 40 分鐘，還附養生茶的北投足湯

第一站小編直奔藏在光明路巷弄裡的「瀧萱坊」，這裡真的可以說是北投在地人等級的私房景點。一走進去，馬上被那種日式老宅的靜謐感包圍，沒有吵雜人聲，也沒有觀光客的匆忙節奏。

廣告 廣告

圖/ReadyGo

最讓人驚訝的是價格：40 分鐘足湯只要 100 元，還會附一杯養生茶。足湯池不大，但環境非常乾淨，泡著腳、喝著茶，整個人真的會慢慢靜下來。比起大眾池，我反而更喜歡這種不用社交、可以放空的節奏。難怪很多人說這裡是「冬天才開放的隱藏版寶藏」。

圖/ReadyGo

地址：台北市北投區光明路 244 號

電話：02-2892-2121

營業時間：週四～週日 14:00–19:00（週一二三公休，季節性營業）

RG小編推薦：在台北偽出國～和服浴衣體驗

台北北投一日遊｜高記茶莊

一定要買「袋裝無憂茶」，提著走才是老北投風格

泡完足湯後，小編照著在地人的推薦，走到附近買一杯 「高記無憂茶」。這間是北投在地經營多年的老字號茶莊，價格親民、出餐速度快，排隊人潮卻始終沒停過，而真正讓人一試成主顧的，是它少見又充滿記憶點的「袋裝」喝法。提著一大袋茶，慢慢走在北投街頭，一邊感受泡完足湯後微微暖著的身體，一邊喝著清涼的茶，那個畫面真的很有老台北的生活感，也特別符合北投這種不急不徐的節奏。

圖/ReadyGo

小編這次喝的是招牌的無憂茶（綠茶＋烏龍），茶味清爽順口、不苦不澀，回甘得很自然，剛好中和泡完足湯後的熱度，是那種會讓人默默喝完整袋、還想再買一杯的日常好味道。

圖/ReadyGo

地址：台北市北投區清江路 25 巷 54 號

電話：02-2896-3568

營業時間：06:30–22:00（每日）

台北北投一日遊｜水龜伯古早味

黑糖燒麻糬＋酒釀芝麻湯圓，暖到心裡去

行程的最後，小編特地搭到石牌，來吃這間一直放在口袋名單裡的水龜伯古早味。這裡不只是觀光客會來朝聖，連在地人、藝人也常常低調報到，是那種不管平日或假日，門口總是有人排隊的老字號甜品店。

圖/ReadyGo

小編這次點了兩樣很適合冬天的招牌。第一樣是黑糖燒麻糬，麻糬從滾燙的黑糖鍋裡撈起來，表面裹滿花生粉，一口咬下軟Q又會牽絲，黑糖香氣直接在嘴裡散開，暖得剛剛好。另一碗則是酒釀芝麻湯圓，微微的酒香帶點自然酸度，搭配一咬就爆漿的芝麻內餡，甜而不膩，整碗吃完身體真的會慢慢暖起來。坐在店裡，看著一碗碗甜湯端上桌、蒸氣微微冒起的畫面，那一刻小編心裡只有一句話：「這才是冬天該有的收尾。」

地址：台北市北投區石牌路二段 75 巷 8 號

電話：02-2827-4788

營業時間：11:30–23:00（每日）

台北北投一日遊行程表

北投人私藏的冬天省錢路線～

台北北投一日遊常見問題

瀧萱坊需要預約嗎？

假日建議提前電話詢問，平日通常排隊時間不長。

夏天也能去瀧萱坊泡足湯嗎？

瀧萱坊是季節性營業，通常夏天不開放，建議秋冬前往。

高記茶莊什麼必點？

無憂茶、檸檬紅茶都很穩，第一次來推薦袋裝。

水龜伯古早味冬天人會很多嗎？

不論冬夏人潮都多，但翻桌快，通常不會等太久。

本文為 「ReadyGo」編輯團隊授權刊登，原文自此

延伸閱讀：