台北 旭蟹鎘超標 旭集：已預防性下架

為維護民眾食安，台北市衛生局15日公布最新生鮮水產品檢驗結果，抽驗32件有5件不符規定，其中包括饗賓餐旅旗下旭集天母店的冷凍旭蟹，檢出重金屬鎘超標。衛生局已下令販售場所下架違規產品，屆期不改正者，將依法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。饗賓餐旅回應，已於去年11月18日完成自主檢驗，並自主預防性下架相關商品，落實最嚴謹食材管控。

衛生局去年11月派員前往賣場、餐廳及市場等販售場所，抽驗32件生鮮水產品，有6件魚類、5件貝類、16件甲殼類、5件頭足類，依產品種類檢驗48項動物用藥多重殘留、4項孔雀綠及結晶紫及其代謝物、重金屬鎘、鉛、甲基汞及組織胺，結果有5件不符合規定，不合格率15.6％。

衛生局食藥科長林冠蓁昨指出，不合格產品包括成德市場徐活魚海鮮及士林基河路無市招魚攤的「黃魚」，分別檢出還原型結晶紫1.2ppb及1.7ppb，違反《食安法》應處6萬元以上、2億元以下罰鍰，依規定產品應予沒入銷毀；因2家業者皆無法提供產品來源，妨礙後續源頭追蹤查核，各另開罰3萬元。

此外，七海餐飲事業公司的旭蟹、饗賓餐旅旗下旭集天母店冷凍旭蟹、鼎鼎大飯店遠東咖啡自助餐廳三點蟹，分別檢出重金屬鎘1.5mg／kg、0.8mg／kg及1.1 mg／kg，違反《食安法》依規應予沒入銷毀及限期改正，屆期不改正者處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，3件產品已移請產品來源轄管衛生單位依權責辦理。

衛生局說明，水產品中重金屬來源主要因為生長於受汙染的水體，水產品都可能含有微量重金屬，還原型結晶紫可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出的動物用藥。