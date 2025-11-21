台北「東區最美咖啡廳」創始店熄燈！最後營業時間曝

台北東區人氣咖啡廳「勺日咖啡」宣布將於12月15日正式歇業。（圖／翻攝自勺日咖啡臉書）





位於台北東區的「勺日咖啡廳」近日宣布即將結束營業，最後營業日定於2025年12月15日。這間以柔和溫馨裝潢著稱的咖啡廳，曾被譽為「台北東區最美咖啡廳」。勺日原有多家連鎖店，如今連創始店都將歇業，官方推出最後優惠活動，邀請民眾把握機會光顧。

勺日咖啡廳於2021年開幕，由曾操刀台北知名早午餐店Tamed Fox、隱世餐酒館，以及入選亞洲五十大酒吧Draft Land的「隱室工作室」設計打造。兩層樓空間以米色、淺水泥色及大量木作為主軸，座位區各有巧思，整體色調柔和且富有層次感，營造出舒適且放鬆的氛圍。

勺日咖啡店內提供多款精緻甜點，吸引饕客品嚐。（圖／翻攝自勺日咖啡臉書）

勺日咖啡店內除了提供咖啡與餐點，也結合多款台灣香氛、生活選物販售，打造複合式質感空間，吸引喜愛咖啡與生活美學的消費者。餐點方面，無論是鹹食、甜品或飲品，都展現品牌獨特的創意風格與巧思。繼今年8月陸續關閉忠泰樂生活店與新光Let's Go店後，位於東區的最後一間店也將正式成為歷史。

勺日咖啡在社群發布公告，表示由於租約的關係，12月15日將是東區創始店的最後營業日。官方也感謝消費者多年支持，即日起推出會員專屬回饋，內用出示手機會員畫面即可免費獲得一杯美式咖啡，以及店內選物商品任選兩件6折、三件以上5折。公告提醒，閉店後將不再提供會員消費累點，也不再開放新會員加入，請民眾盡快使用累積點數。

貼文發出後，許多網友紛紛留言，「上週去忠泰樂才發現換櫃，現在連東區也要暫時停業了嗎」、「謝謝勺日招待的美好時光，相當不捨」、「太難過了」、「太可惜了，希望你們能找到合適的地方重開，加油」。

