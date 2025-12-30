台北 東館牛肉麵 牛肉大塊又軟嫩 麵條Q彈帶勁

今天來到台北市的南京龍江路口吃午餐，意外發現這家「dongguann 東館牛肉麵」，牛肉大塊又軟嫩，麵條Q彈帶勁，現場還在做手工水餃，看起來好迷人。不僅餐點美味，連室內設計風格都很不一般，是一間文青牛肉麵店，喜歡吃台灣美食牛肉麵，同時又重視用餐氣氛的你，絕不能錯過！

地理位置 交通資訊

台北必吃的東館牛肉麵座落於台北市的南京龍江路口，搭乘公車的話，可以坐到「南京龍江路口」站下車，可以說是非常好找的站牌牛肉麵館，步行約不到3分鐘腳程即可抵達，文青風格的裝置藝術，非常容易被看到，也很好找。

環境介紹

文青風格的牛肉麵館，走進店內滿溢的牛肉麵香，忍不住肚子又變得更餓了。座位設置採1~4人座為主，人多可以併桌，非常適合上班族午餐、晚餐等等。牆面上也有菜單可以選擇，餐具、醬料採自助式，餐具也都是經過消毒哦！醬料的部分，如果愛吃辣的朋友，不妨試試他們家的特製「東館牛辣椒醬」，風味獨特。











人氣菜單

東館牛肉麵店內最yummy的就是「紅燒牛肉麵」啦！我吃過也覺得美味，最喜歡牛肉大塊，吃起來口感軟嫩，不會乾柴，其它小菜也都不錯，水餃還是當日現包，新鮮又好吃。

紅燒牛肉麵 份量剛剛好，紅燒湯頭帶點微香微甜，淡淡的八角香，大量的香蔥增添香氣，大塊的牛肉滷很軟嫩多汁，入口即化，麵條Q彈有嚼勁。

























牛腩飯 東館牛肉麵 的牛腩飯，吃起來甜香鹹，牛腩肉切小塊，吃起來帶點咬勁的口感，紅蘿蔔、白蘿蔔入味，又軟爛，搭配白飯吃起來很過癮。

















涼拌小黃瓜 微辣，吃起來爽脆的口感，很棒的開胃小菜。





滷牛筋 軟Q的口感，搭上薑絲、香蔥，還不錯的一道小菜。









酸辣湯 微酸微辣的酸辣湯，裡面配料超豐富，搭水餃吃，一定很不錯。





東館牛肉麵

地址：台北市中山區南京東路三段109巷15號1樓

電話：02 2509 3339

營業時間：11:30-15:00，17:00-20:00（無公休）





