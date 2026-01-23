台北 校園人車共道須牽行 違者開罰

台北市多處校園周邊人行道上，設有「人車共道」自行車道，並立牌標示上下學時段「請下車牽行」，但實際多無人遵守，造成騎士與上下學童搶道。（張珈瑄攝）

台北市多處校園周邊的人行道上，有設置「人車共道」自行車道，並立牌標示上下學時段「請下車牽行」，但國民黨議員詹為元表示，實際狀況多無人遵守「請下車牽行」，以致騎士與學童搶道，險象環生，市府應正視問題並提出具體改善方式。交工處回應，立牌標誌具禁制效果，若於禁止時段騎乘自行車，已違反《道路交通管理處罰條例》。

詹為元接獲家長陳情，光復國小光復南路側通學步道，因缺乏人車分流與實體區隔，上下學時段屢見自行車高速通過，導致學童險遭擦撞，校方與導護人員屢次勸導仍未改善。

他指出，現場雖有警力執勤，但主要任務為疏導汽機車臨停秩序，難以同時查處自行車騎士未依規定牽行的行為；北市其他校園周邊的人行道也有類似設計，同樣有交通安全上的隱憂，市府須全面檢視。

詹為元說，依《道路交通管理處罰條例》，自行車若違規騎乘在騎樓或未開放自行車騎乘的人行道，可處300元以上、1200元以下罰鍰；但若路段同時設置「人車共道」牌面，並限定於部分時段須下車牽行，現行法規並無明確罰則可依，警察與導護人員也僅能採取勸導，導致規範效果有限，實務上幾乎無法管理。

交工處管制設施科長許銓倫說明，經查遵行標誌屬「道路交通標誌標線號誌設置規則」所定的禁制標誌，具有禁制效果，若於禁止時段騎乘自行車，已違反《道路交通管理處罰條例》，將持續精進檢討自行車騎乘環境，保障行人安全。