台北、桃園市長提名難產？徐國勇：找最強最適當人選

民進黨持續布局2026年選舉，選對會已陸續拍板多個縣市長提名人選，但台北、桃園市長人選仍未定，遭質疑恐「難產」。對此，民進黨秘書長徐國勇今天(20日)表示，民進黨內好的人選相當多，「沒有難產」，頭痛的是要找出最適當、最強的人選。徐國勇並說，民進黨預計農曆年前完成所有縣市長提名，但金門、馬祖地區可能會有例外。

為備戰2026年縣市長選戰，民進黨啟動提名布局。選對會持續盤點各縣市可能出戰的人選，繼完成台中市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣長提名作業後，選對會近來又拍板徵召立委蘇巧慧參戰新北市長、徵召苗栗縣議員陳品安出戰苗栗縣長，但對於台北市、桃園市仍未定案，遭質疑恐「難產」。

廣告 廣告

對此，選對會共同召集人、民進黨秘書長徐國勇20日出席台北國際音響大展開幕典禮受訪時表示，外界點名參選台北市長的人選很多，包括立委王世堅、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、立委沈伯洋等，也有人點名他，但他身為秘書長，不會參選。

徐國勇強調，不管是台北或桃園，民進黨內好的人選很多，沒有難產，但要從中找出最適當的人，才是令他最頭痛的問題。徐國勇說：『(原音)台北的人選大家點名點這麼多個，每個都是相當有經驗的民意代表，也是相當有經驗的社會歷練。我們現在如何在這裡面選出最適當、最強的人選來代表民進黨，帶著國家往前走，這是選對會正在處理的事情，所以不會沒有人。』

對於2026年選舉提名進度，徐國勇表示，基本上希望能在農曆年前全部提名完成，不過，例如金門、馬祖對民進黨相對艱困的選區需考慮比較多，找人比較不容易，不排除會有1、2個縣市延至農曆年後處理。

至於民進黨在花蓮縣是否可能與議長張峻合作？徐國勇說這是未知數，因為張峻沒有宣布參選，民進黨也有自己的人選，他認為是否合作可以之後再談。他也坦言選對會「正在討論」。(編輯：宋皖媛)