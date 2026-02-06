台北、桃園母雞出爐？ 王世堅陪英系小雞、王義川助陣正國會

政治中心／綜合報導

民進黨台北市議員初選登記，第三天，台北市黨部氣氛熱絡，英系現任議員，出動莊瑞雄和王世堅陪同登記，由於兩天前，王世堅才陪自己的子弟兵登記，被外界解讀，是否成為了台北市最強母雞？而同樣"母雞"仍遲遲沒下落的，還有桃園市，帶隊前往登記的王義川，則表示，一旦被提名，就不會拒絕。

民進黨立委王世堅（右三）本周二度陪同小雞們到台北市黨部 被問到是否扛起＂母雞＂重責他笑回＂我是雄性＂（圖／民視新聞）

政壇"扶龍王"王世堅，來到民進黨台北市黨部，陪同"英系"現任議員們，登記初選，這已是他本周，第二度帶領小雞們現身，一下英系一下堅系，儼然成了台北市最強母雞。

立委（民）王世堅：「我絕對不敢，我是雄性不是母雞，我們人才太多了，像今天在場的莊瑞雄委員，就是先前我推薦過的，我今天跟大家來，其實我已經很滿足了，我覺得這可以寫在我的族譜上面了。」

立委（民）莊瑞雄：「王世堅委員他客氣了，民進黨確實，在首都裡面大家一直在猜（人選）。」

王世堅再度否認出戰北市，還把球拋向同行的莊瑞雄，而同一天的台北市黨部熱鬧無比，前立委段宜康，也陪同新系雙新秀，領表登記，他自認這組合是"母雞帶小雞"。

前立委段宜康：「首都的市長，候選人的產生，本來就要有一段過程，這個過程其實也是選戰的一部分，我請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選。」

民進黨首都這一戰，人選始終未定，同樣母雞遲遲沒有下落的，還有桃園市。

前立委段宜康（左一）陪同新系兩位新秀前往登記 他強調台北市長選戰黨內一定會推派最優秀人選（圖／民視新聞）民進黨立委王義川，獨自一人率領5位正國會子弟兵，抵達桃園市黨部，身邊小雞們，大讚他是桃園市長優秀人選，王義川態度則是很曖昧。

立委（民）王義川：「到現在應該，選對會還沒有正式討論過，桃園的人選，要選的人，農曆年當然會非常積極，民進黨如果提名了，桃園市長候選人，身為黨員跟不分區立委，當然沒有拒絕的權利。」

民進黨立委王義川（左三）陪同桃園五名議員參選人前往登記 被問到市長選戰他表示一旦被提名就不會拒絕（圖／民視新聞）儘管民進黨原先預期，農曆春節前北桃市長等人選都要定案，但眼看就要過年，恐怕春節期間還得再加把勁，說服最強戰力。

