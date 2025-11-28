台北、桃園、基隆市長選戰綠營人選？吳子嘉最新預測這3人

2026台北市長選戰，行政院長卓榮泰頻遭點名是潛在候選人之一。國民黨立委謝龍介28日在立法院質詢時追問：「是否會參選台北市長？」但卓榮泰連連否認，自己會跟總統賴清德說不好。媒體人吳子嘉最新預測認為，民進黨在台北會提名卓榮泰；基隆市長之戰會提名基隆市議會議長童子瑋；桃園會提名總統府副秘書長何志偉。

吳子嘉28日在《董事長開講》網路直播節目中表示，目前民進黨在宜蘭已經決定提名林國漳，他是賴友會會長，完全沒有選舉經驗，但是他是律師公會理事長，形象很好。宜蘭很有可能就讓民進黨以形象取勝，贏得勝利，這是賴系人馬在宜蘭插旗。民進黨基隆之戰，議長童子瑋呼聲高，他跟賴清德有親戚關係，但童子瑋若要跟國民黨現任市長謝國樑選，輸面比較大。

吳子嘉認為，如果卓榮泰選台北市長，那就不一樣，格局夠，卓榮泰原來在台北市就是當市議員、立法委員，所以台北市是接謝長廷整個盤，也就是過去謝系在台北市的地盤，完全是卓榮泰一個人在負責。卓榮泰今天的回答是他會說不好；那是因為他現在當行政院長當得好好的，跑下去選台北市長，輸面比較大。

吳子嘉更指出，綠營在新北由蘇巧慧出戰，她是蘇系人馬，基本上是蔡英文的人馬。蘇巧慧就算是當選新北市長，她在2028年的選戰當中，會不會積極幫助總統賴清德，還是很大的問號。賴清德在宜蘭、基隆、台北，都要賴系插旗，好處是不管輸贏結果，先把盤洗出來，出來的人馬都是賴系可以控制的。

吳子嘉認為，看整個布局，合乎賴清德布局規格的，就是宜蘭市長之戰提名林國漳；基隆提名童子瑋；台北則是卓榮泰；新北之戰放棄，因為新北會輸，國民黨會贏；桃園何志偉。

