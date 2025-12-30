台北一次吃遍曼谷預約困難名店！COAST重磅客座6大泰國名廚打造「泰味新境」套餐

COAST年度最強重磅客座新菜單，「泰味新境」由6位泰國頂尖名廚聯手打造。（3,980元／套餐）（COAST提供）

喜歡泰式料理的老饕，年末一定要把這一站排進美食地圖裡。當代海岸料理餐廳「COAST」攜手泰國觀光局，推出為期半年的主題企劃「泰味新境 The Amazing Flavors of Thailand」，集結了10位以上泰國頂尖名廚，以時令海鮮結合當代泰式風味，讓饕客在台北就能一次品嘗多家曼谷預約困難名店的經典料理。

這項活動已於2025年11月底正式開跑，首波邀來6位夢幻主廚陣容，橫跨米其林一星與「亞洲50最佳餐廳」常勝軍，名廚們將各自餐廳的招牌菜重新演繹，組成台灣限定的8道式套餐與單點料理。

廣告 廣告

位於台北晶華酒店B2的「COAST」，由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）與泰國廚神Ian Kittichai共同打造。（COAST提供）

MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）表示，希望透過這套菜單，呈現泰國Fine Dining的多樣性。近年許多泰國主廚在國際舞台上嶄露頭角，揉合傳統文化與現代技法，風格各異卻同樣精彩。此次他運用多年累積的國際人脈，親自邀請多位米其林一星、亞洲50最佳餐廳入榜的名廚跨海合作，打造台灣限定菜單。

MMHG創辦人林泉運用多年國際人脈，邀請多位米其林與亞洲50最佳餐廳名廚跨海合作，透過數不清的群組討論與線上會議，打造出台灣限定版最強泰式菜單。（COAST提供）

主廚名單一攤開果真星光熠熠。被譽為「泰國廚神」的Chef Ian Kittichai，不僅是COAST共同創辦人，也是泰國現代料理的重要推手之一。此次負責設計開胃菜「鮪魚｜香茅｜拉帕」，將生鮪魚拌入魚露、檸檬汁與椰糖，咀嚼一口，能感受香草、紅蔥、乾辣椒與炒糯米粉在嘴中香氣層層釋放，酸香鮮明，是經典酸辣泰式風味的細緻呈現。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

白天做可樂、晚上賣調酒！台南新概念「Project Cola可樂計劃」耶誕前夕開張

高雄宵夜場1（有片）／歌后江蕙最愛吃的酸菜大腸 熱鬧到凌晨三點的「老二腿庫飯」