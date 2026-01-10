台北 死產婦女更需關懷 市府擬給付

北市民進黨議員張文潔指出，現行制度中，生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，應增設「死產婦女關懷補助」。（本報資料照片）

為打造友善育兒環境，台北市推出不少婦女生育政策，民進黨議員張文潔指出，現行制度中，生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，應增設「死產婦女關懷補助」，死產婦女同樣經歷懷孕與分娩，甚至須承受失去孩子的心理創傷。民政局回應，將全力來推動，預計今年下半年提出方案。

張文潔表示，過去社會對死產的理解，往往夾雜不必要的道德評價，甚至將死產視為「失敗的生育結果」，死產婦女也經歷完整的懷孕與分娩過程，包含手術風險、產程疼痛、失血與產後恢復，死產婦女在身心最脆弱的時刻，卻無法獲得制度支持。

根據統計，台北市死產人數在民國111年是167人、112年161人、113年147人，114年1至10月127人，張文潔說，各縣市都有對死產婦女的相關補助，如新竹市補助1.5萬元、苗栗縣補助1萬元、嘉義縣補助1.2萬元，台北市現行相關補助僅限中低收入戶，在制度上實有全面檢討與補強的必要。

張文潔直言，沒有人比媽媽本人更希望孩子能健康來到這個世界，死產從來不是誰的錯，希望台北市能以醫學與身心照顧的觀點，看待每一位孕產婦的生育歷程，而不是用結果來決定孕婦是否值得被制度接住。

民政局長陳永德指出，自己家人也曾歷經子宮外孕、險些因大量失血危及生命的經驗，將全力來推動相關政策，死產婦女更需要被照顧。民政局表示，有關死產周數、補助金額和方式等，都需進一步討論，將盡速研議。