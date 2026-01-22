台北 生生喝鮮奶擴大 2歲就能領

台北市去年推出「鮮奶週報生生喝鮮奶」營養補給政策，繼納入設籍北市但未在北市就學的2至12歲學齡兒童後，市長蔣萬安又宣布將擴大補助對象，自2月起向下照顧到「生理年齡」滿2歲幼兒，此外，9月將開放國中生兌換。（本報資料照片）

台北市去年推出「鮮奶週報生生喝鮮奶」營養補給政策，繼納入設籍北市但未在北市就學的2至12歲學齡兒童後，市長蔣萬安又宣布將擴大補助對象，涵蓋國中生並向下照顧到2歲幼兒，北市教育局22日表示，過去制度以「學齡」作為兌換基準，自2月起將向下延伸至「生理年齡」滿2歲幼兒，總受惠人數將達22萬人，此外，9月也將開放國中生兌換。

生生喝鮮奶去年4月上路，提供就讀北市公私立國小及幼兒園學童，每周憑數位學生證或幼兒數位卡，到四大超商及賣場兌換1瓶鮮奶或豆漿，同年9月也全面升級為2.0版本，納入設籍北市但未就讀市轄小學、幼兒園的2至12歲學齡兒童，補助也改為全年無休，同時擴大兌換通路及品項。

廣告 廣告

根據調查，市民對政策支持度高達8成7，家長對政策滿意度更高達9成5。蔣萬安表示，今年還要進一步升級為3.0版本，涵蓋國中生、向下照顧到2歲幼兒，讓北市2至15歲孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

教育局昨進一步說明，過去申請制度以「學齡」作為計算基準，因考量營養補給愈早愈好，所以市府自2月起將以「生理年齡」作為兌換基準，2歲幼兒只要設籍北市，不論是否就讀幼兒園，只要滿2足歲當月即可申辦幼兒數位卡證，每周可兌換1瓶鮮奶或豆漿，9月也將開放國中生兌換。

教育局指出，範圍擴大至生理年齡滿2歲幼兒後，兌換人數增加約1萬4328人，總受惠人數達到22萬人，總經費需求2.7億元。教育局提醒家長，寒假與春節期間，家長仍可持數位卡證帶著孩子到合作通路兌領鮮奶或豆漿，讓孩子穩定補充成長所需營養。