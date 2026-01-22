台北「生生喝鮮奶」放寬申請條件！ 幼兒「滿2歲」就能領

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北市政府推動「生生喝鮮奶」政策，台北市學童每週都可以兌換一瓶鮮奶或豆漿。而台北市教育局今(22)日宣布，將從2月起放寬申請條件，只要設籍台北市，且「生理年齡」滿2歲的幼兒，不論是否就讀幼兒園，即可申請幼兒數位卡證，每週兌換一瓶鮮奶或豆漿。

台北市教育局指出，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策將於今年2月起放寬申請條件，補助對象向下延伸至「生理年齡」滿2歲的幼兒。只要設籍台北市，不論是否就讀幼兒園，只要滿2足歲當月，即可申請「幼兒數位卡證」，每週兌換一瓶鮮奶或豆漿。幼兒在年滿2歲當月的第一個工作日起即可申辦卡證，讓所有滿2歲的「當月壽星」都能即時加入週週補鈣的行列。

教育局表示，家長欲申請「幼兒數位卡證」時請攜帶身分證明文件、戶口名簿或3個月內戶籍謄本，前往全市任一區公所臨櫃申請，當場即可領取卡證。市府也提供線上預約申辦再臨櫃領卡的方式，亦可透過「台北服務通」線上平台填寫資料完成預約，約三個工作天後，即可前往所選擇的鄰近區公所領取幼兒數位卡證。

教育局也提醒，學校將於1月24日放寒假，但「鮮奶週報」不因放假而中斷。寒假與春節期間，家長仍可持數位卡證，帶著孩子到合作通路兌領鮮奶或豆漿，記得週週兌領、週週補鈣，讓孩子在假期中也能穩定補充成長所需的營養。

目前「鮮奶週報」共有七大通路，包括7-ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市適用）與萊爾富，不分平假日、寒暑假，都能彈性兌換。兌換品項涵蓋35種選擇，包含17種鮮奶與18種豆漿，其中也納入無乳糖品項，照顧不同體質幼兒的營養需求。

