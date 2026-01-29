台北一站式寒假住房！大地酒店溫泉、樂園同步 送你全家去看恐龍？

記者李鴻典／台北報導

寒假親子旅遊旺季來臨，大地酒店推出限量住房專案「大地侏儸紀～恐龍大復活」，結合2026年1月全新登場、備受關注的恐龍主題展覽，凡入住即可享精緻住宿、活力早餐、迎賓飲品、館內餐飲優惠與SPA抵用券，並加碼贈送「關渡探險樂園－恐龍大復活」展覽門票與定點來回專車接駁服務。

大地酒店大廳「光陰部落藏書閣」空間寬敞舒適。（圖／飯店旅宿業者提供）

耗資超過1.3億、籌備3年，台北最大戶外恐龍樂園《恐龍大復活關渡探險樂園》已於2026年1月正式揭幕，首波主題「恐龍大復活」引進近70隻1比1擬真恐龍在佔地1,500坪展區中，透過沉浸式體驗呈現史前世界樣貌，讓孩子在遊戲與探索中認識恐龍生態與演化歷程，成為寒假期間備受矚目的親子知性展覽。凡入住大地酒店專案房型，即可於入住時獲得「關渡探險樂園－恐龍大復活」門票電子憑證，效期長達一年，不限入住期間使用，讓家庭旅客在行程安排上更具彈性。大地酒店距離關渡探險樂園車程僅約 15 分鐘，地理位置便利，特別整合住房與展覽動線，規劃「大地侏儸紀」平日限量專案，讓家庭旅客無需額外規劃交通與門票，即可輕鬆展開寒假行程。

入住「大地侏儸紀，恐龍大復活」寒假住房專案，即可享用豐盛活力早餐，為親子一天的探索行程補充滿滿能量。（圖／飯店旅宿業者提供）

「大地侏儸紀～恐龍大復活」住房專案活動期間自即日起至2月26日止，適用於平日週一至週五入住，每日僅限量5間。專案房型以親子需求為核心設計，奇岩客房提供兩位成人及一位孩童入住，專案優惠價為9,388元，包含住宿、早餐及恐龍展門票，適合規劃寒假短天數親子旅行。依不同房型，另提供家庭票或加贈學生票組合。

入住期間可使用大地酒店大眾風呂設施。（圖／飯店旅宿業者提供）

在專案禮遇方面，入住期間可依房型人數享用活力早餐與迎賓飲品，並提供週一至週五定時專車接駁服務。入住期間可享館內三間餐廳用餐九折優惠，每房加贈SPA五百元抵用券一張，並可使用飯店各項設施，讓家長在陪伴孩子探索恐龍世界的同時，也能享受溫泉與片刻放鬆，兼顧親子同樂與度假品質。

全台規模最大、名聲最響亮的「台北年貨大街」將自1月31日起至2月15日於迪化街熱鬧登場，為了積極推廣城市觀光與地方文化，台北晶華酒店攜手台北迪化商圈發展促進會及臺北市商業處，共同推出「晶華年貨新春假期」住房專案。活動期間入住可獲贈「年貨大街限量周邊商品兌換券」以及200元Uber乘車抵用金，邀請房客搭車拜訪各大特色商圈並品嚐在地美食與名產，再至迪化街永樂廣場領取限量周邊，深刻感受台北獨特的年節風情。專案每房每晚6,764元+15.5%起，另贈翌日CNN推薦全台必吃自助式早餐兩客，官網訂房加購高鐵車票享85折起的票價折扣。

預訂「晶華年貨新春假期」住房專案的旅客，入住時將獲得「晶華專屬—限量周邊商品兌換券」。（圖／飯店旅宿業者提供）

JR 東日本大飯店台北一樓烘焙坊「品頌坊」，以節慶意象與季節果香為靈感，推出一系列新春與草莓季限定甜點。新春限定登場的「香草玫瑰覆盆子（聚寶盆）」，以象徵聚財納福的造型，為年節餐桌增添喜氣。柔和香草慕斯包覆著層層堆疊的覆盆子慕斯，點綴草莓丁與玫瑰覆盆子凍，酸甜果香中透出淡雅花韻，口感輕盈而不甜膩，是屬於新年的溫柔祝福。同系列還有以喜慶鞭炮為造型的「咖啡洋梨」，將洋梨的清甜、馬斯卡邦的柔滑與咖啡慕斯的深韻巧妙融合；以及外型討喜、寓意大吉大利的「旺來橘祥」，以鳳梨慕斯搭配橘瓣與橘子醬，明亮果香在舌尖綻放，為新的一年討個好彩頭。

JR東日本大飯店台北點心房主廚黃伯欽推出新春與季節限定甜點。（圖／飯店旅宿業者提供）

品頌坊同步推出草莓季限定甜點，為日常添上一抹粉嫩色彩。「櫻花草莓鮮奶油蛋糕」以櫻花戚風蛋糕為基底，搭配新鮮草莓與淡雅櫻花鮮奶油，頂部點綴鹽漬櫻花，鹹甜之間，勾勒出早春的清新氣息；「黑醋栗草莓起司」與「蜜桃草莓」則透過不同果香層次，展現草莓的多重風貌，細膩而耐人尋味。同步上市的「開心果生乳捲」，將開心果戚風蛋糕捲入北海道四葉鮮奶油，佐以濃郁開心果醬與玫瑰覆盆子果餡，堅果的醇厚與莓果的清新相互平衡，是日常午後最剛好的甜點選擇。

開心果生乳捲使用北海道四葉鮮奶油搭配濃郁開心果醬與玫瑰覆盆子果餡。（圖／飯店旅宿業者提供）

主廚也將草莓季延伸至一樓「月台町」大廳酒吧，推出草莓季雙人下午茶。以冬日最令人期待的草莓為主角，14 款鹹甜點心錯落上桌，從草莓覆盆子塔、玫瑰荔枝草莓泡芙，到草莓蝦球、炸草莓天婦羅與草莓握壽司，鹹甜交織，為午後時光注入驚喜與話題感，搭配茶或咖啡，讓甜點成為一場值得慢慢享受的生活儀式。

JR東日本大飯店台北的草莓季雙人下午茶，集結共14款鹹甜點心，售價1,480元+10%。（圖／飯店旅宿業者提供）

搶攻西洋情人節的浪漫過節商機，台北文華東方酒店推出一系列豐盛精彩的飲饌與芳療專案，邀愛侶恣享專屬時光。館內擁有絕美約會氛圍的米其林入選「Bencotto」義大利餐廳演繹義式濃情味蕾，包含有「爐烤F1和牛紐約客」或「日本鰤魚佐煙花女醬」兩款主餐選擇，五道式套餐每位3,880元+10%、「M.O. Bar」則特調浪漫系情人節限定雞尾酒，每杯480元+10%。此外，鎖定「告白」需求首選，「文華餅房」推出「莓香戀曲」情人節限定蛋糕，小蛋糕售價330元起。屢獲殊榮的芳療中心亦同步推薦經典雙人芳療療程，提供多樣寵愛另一半的頂級奢華提案。

搶攻情人節的浪漫過節商機，台北文華東方酒店擁有絕美約會氛圍的「Bencotto」義大利餐廳推出情人節限定套餐，邀愛侶恣賞義式濃情味蕾。（圖／飯店旅宿業者提供）

此外，台北六福萬怡酒店於「台北市觀光永續金獎」評選中獲得肯定，同步榮獲「業者組」與「個人組」兩項金獎殊榮，展現飯店在永續旅遊推動、環境友善實踐與社會責任落實上的整體成果。此次獲獎再次確立台北六福萬怡在城市型國際旅宿中，以行動落實ESG的領先地位。

台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理以永續餐飲為核心，採用非籠飼養雞蛋，並優先使用導入循環經濟概念的「六福淺山農場」作物，運用在「香檸桂花蜜地」「仙草花旗參燉鷄湯」等菜色中。並已連續六年獲AMOT溯源餐廳履歷認證。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北六福萬怡酒店強調，未來將持續深化永續旅遊布局，從營運管理、餐飲創新到人才培育，全面回應城市與產業的永續需求。此次獲台北市觀光永續金獎雙料肯定，不僅是對過往努力的高度肯定，更是品牌邁向下一階段永續價值創造的重要里程碑，期盼以穩健而持續的行動，與城市共同成長，為台北觀光注入長遠而正向的影響力。

農曆新年即將到來，今年是火馬年，木系綠色和火系紅色等食材有助於開運，Home Mom Bakery因應年節和季節推出的牛軋糖和草莓季也登場，大量採用現正流行的開心果、抹茶、明太子、玫瑰花、草莓、紅椒等紅、綠食材，為粉絲帶來紅紅火火的運勢；象徵「紅」運當天的草莓季也迎來新品，引用現正當紅的開心果口味和香草口味的奶油捲捲正式上市，特殊的設計在粉絲間引爆話題。

Home Mom Bakery獨家配置的16種口味的牛軋糖，僅在過年期間開賣，是只有行家才會知道的隱藏版商品。（圖／品牌業者提供）

Home Mom Bakery創辦人倪淑敏今年冬季推出期間限定的6種牛軋糖，包含以海鮮和蔬菜風味取勝，強調料理風格的「明太子」和「匈牙利紅椒牛軋糖」；強調酸甜風味，主打水果的「覆盆子草莓牛軋糖」、「開心果酸櫻桃夏威夷豆牛軋糖」，以及主打濃烈抹茶風味的「抹茶芭樂夏威夷豆牛軋糖」、「玄米抹茶牛軋糖」等。

草莓寶盒 －海綿蛋糕刷上莓果酒糖液、果醬，層疊台灣草莓和瑪滋斯卡邦慕斯等，足足12顆草莓，讓你一次草莓大滿足。（圖／品牌業者提供）

1月，台灣草莓進入盛產，口感柔嫩甘甜，香氣迷人，HOME MOM Bakery精挑內湖白石湖的有機無毒草莓，全新創作「草莓開心果卷卷」、「草莓香草卷卷」、「酒漬美莓磅蛋糕」深受喜愛，最受粉絲喜愛的經典款「草莓大福」和「草莓盒子」也重磅回歸，想要一嘗季節限定絕美滋味，可別錯過。

新春氣息漸濃，BAC再次以頂級工藝與創意風味征服甜點控的味蕾！BAC今年推出全新冬季與新春限定禮盒，首波主打大師級工藝之作「星鑽布列塔尼新年禮盒」，以70.5%比利時黑巧克力與法國鹽之花交織出奢華層次。

星鑽布列塔尼新年禮盒。（圖／品牌業者提供）

同步亮相的還有初春新品「經典午茶禮盒─紅韻紫蘇風味」，將在地金萱紅茶與紫蘇梅完美揉合的燕麥餅乾，加上香韻紅茶組合，為新年與初春時節獻上最有深度的美好祝福。「星鑽布列塔尼新年禮盒」售價580元，「經典午茶禮盒─紅韻紫蘇風味」售價780元，即日起至2月28日限量販售。

經典午茶禮盒─紅韻紫蘇風味。（圖／品牌業者提供）

