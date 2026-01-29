台北一站式寒假住房！大地酒店溫泉、樂園同步 送你全家去看恐龍？
記者李鴻典／台北報導
寒假親子旅遊旺季來臨，大地酒店推出限量住房專案「大地侏儸紀～恐龍大復活」，結合2026年1月全新登場、備受關注的恐龍主題展覽，凡入住即可享精緻住宿、活力早餐、迎賓飲品、館內餐飲優惠與SPA抵用券，並加碼贈送「關渡探險樂園－恐龍大復活」展覽門票與定點來回專車接駁服務。
耗資超過1.3億、籌備3年，台北最大戶外恐龍樂園《恐龍大復活關渡探險樂園》已於2026年1月正式揭幕，首波主題「恐龍大復活」引進近70隻1比1擬真恐龍在佔地1,500坪展區中，透過沉浸式體驗呈現史前世界樣貌，讓孩子在遊戲與探索中認識恐龍生態與演化歷程，成為寒假期間備受矚目的親子知性展覽。凡入住大地酒店專案房型，即可於入住時獲得「關渡探險樂園－恐龍大復活」門票電子憑證，效期長達一年，不限入住期間使用，讓家庭旅客在行程安排上更具彈性。大地酒店距離關渡探險樂園車程僅約 15 分鐘，地理位置便利，特別整合住房與展覽動線，規劃「大地侏儸紀」平日限量專案，讓家庭旅客無需額外規劃交通與門票，即可輕鬆展開寒假行程。
「大地侏儸紀～恐龍大復活」住房專案活動期間自即日起至2月26日止，適用於平日週一至週五入住，每日僅限量5間。專案房型以親子需求為核心設計，奇岩客房提供兩位成人及一位孩童入住，專案優惠價為9,388元，包含住宿、早餐及恐龍展門票，適合規劃寒假短天數親子旅行。依不同房型，另提供家庭票或加贈學生票組合。
在專案禮遇方面，入住期間可依房型人數享用活力早餐與迎賓飲品，並提供週一至週五定時專車接駁服務。入住期間可享館內三間餐廳用餐九折優惠，每房加贈SPA五百元抵用券一張，並可使用飯店各項設施，讓家長在陪伴孩子探索恐龍世界的同時，也能享受溫泉與片刻放鬆，兼顧親子同樂與度假品質。
全台規模最大、名聲最響亮的「台北年貨大街」將自1月31日起至2月15日於迪化街熱鬧登場，為了積極推廣城市觀光與地方文化，台北晶華酒店攜手台北迪化商圈發展促進會及臺北市商業處，共同推出「晶華年貨新春假期」住房專案。活動期間入住可獲贈「年貨大街限量周邊商品兌換券」以及200元Uber乘車抵用金，邀請房客搭車拜訪各大特色商圈並品嚐在地美食與名產，再至迪化街永樂廣場領取限量周邊，深刻感受台北獨特的年節風情。專案每房每晚6,764元+15.5%起，另贈翌日CNN推薦全台必吃自助式早餐兩客，官網訂房加購高鐵車票享85折起的票價折扣。
JR 東日本大飯店台北一樓烘焙坊「品頌坊」，以節慶意象與季節果香為靈感，推出一系列新春與草莓季限定甜點。新春限定登場的「香草玫瑰覆盆子（聚寶盆）」，以象徵聚財納福的造型，為年節餐桌增添喜氣。柔和香草慕斯包覆著層層堆疊的覆盆子慕斯，點綴草莓丁與玫瑰覆盆子凍，酸甜果香中透出淡雅花韻，口感輕盈而不甜膩，是屬於新年的溫柔祝福。同系列還有以喜慶鞭炮為造型的「咖啡洋梨」，將洋梨的清甜、馬斯卡邦的柔滑與咖啡慕斯的深韻巧妙融合；以及外型討喜、寓意大吉大利的「旺來橘祥」，以鳳梨慕斯搭配橘瓣與橘子醬，明亮果香在舌尖綻放，為新的一年討個好彩頭。
品頌坊同步推出草莓季限定甜點，為日常添上一抹粉嫩色彩。「櫻花草莓鮮奶油蛋糕」以櫻花戚風蛋糕為基底，搭配新鮮草莓與淡雅櫻花鮮奶油，頂部點綴鹽漬櫻花，鹹甜之間，勾勒出早春的清新氣息；「黑醋栗草莓起司」與「蜜桃草莓」則透過不同果香層次，展現草莓的多重風貌，細膩而耐人尋味。同步上市的「開心果生乳捲」，將開心果戚風蛋糕捲入北海道四葉鮮奶油，佐以濃郁開心果醬與玫瑰覆盆子果餡，堅果的醇厚與莓果的清新相互平衡，是日常午後最剛好的甜點選擇。
主廚也將草莓季延伸至一樓「月台町」大廳酒吧，推出草莓季雙人下午茶。以冬日最令人期待的草莓為主角，14 款鹹甜點心錯落上桌，從草莓覆盆子塔、玫瑰荔枝草莓泡芙，到草莓蝦球、炸草莓天婦羅與草莓握壽司，鹹甜交織，為午後時光注入驚喜與話題感，搭配茶或咖啡，讓甜點成為一場值得慢慢享受的生活儀式。
搶攻西洋情人節的浪漫過節商機，台北文華東方酒店推出一系列豐盛精彩的飲饌與芳療專案，邀愛侶恣享專屬時光。館內擁有絕美約會氛圍的米其林入選「Bencotto」義大利餐廳演繹義式濃情味蕾，包含有「爐烤F1和牛紐約客」或「日本鰤魚佐煙花女醬」兩款主餐選擇，五道式套餐每位3,880元+10%、「M.O. Bar」則特調浪漫系情人節限定雞尾酒，每杯480元+10%。此外，鎖定「告白」需求首選，「文華餅房」推出「莓香戀曲」情人節限定蛋糕，小蛋糕售價330元起。屢獲殊榮的芳療中心亦同步推薦經典雙人芳療療程，提供多樣寵愛另一半的頂級奢華提案。
此外，台北六福萬怡酒店於「台北市觀光永續金獎」評選中獲得肯定，同步榮獲「業者組」與「個人組」兩項金獎殊榮，展現飯店在永續旅遊推動、環境友善實踐與社會責任落實上的整體成果。此次獲獎再次確立台北六福萬怡在城市型國際旅宿中，以行動落實ESG的領先地位。
台北六福萬怡酒店強調，未來將持續深化永續旅遊布局，從營運管理、餐飲創新到人才培育，全面回應城市與產業的永續需求。此次獲台北市觀光永續金獎雙料肯定，不僅是對過往努力的高度肯定，更是品牌邁向下一階段永續價值創造的重要里程碑，期盼以穩健而持續的行動，與城市共同成長，為台北觀光注入長遠而正向的影響力。
農曆新年即將到來，今年是火馬年，木系綠色和火系紅色等食材有助於開運，Home Mom Bakery因應年節和季節推出的牛軋糖和草莓季也登場，大量採用現正流行的開心果、抹茶、明太子、玫瑰花、草莓、紅椒等紅、綠食材，為粉絲帶來紅紅火火的運勢；象徵「紅」運當天的草莓季也迎來新品，引用現正當紅的開心果口味和香草口味的奶油捲捲正式上市，特殊的設計在粉絲間引爆話題。
Home Mom Bakery創辦人倪淑敏今年冬季推出期間限定的6種牛軋糖，包含以海鮮和蔬菜風味取勝，強調料理風格的「明太子」和「匈牙利紅椒牛軋糖」；強調酸甜風味，主打水果的「覆盆子草莓牛軋糖」、「開心果酸櫻桃夏威夷豆牛軋糖」，以及主打濃烈抹茶風味的「抹茶芭樂夏威夷豆牛軋糖」、「玄米抹茶牛軋糖」等。
1月，台灣草莓進入盛產，口感柔嫩甘甜，香氣迷人，HOME MOM Bakery精挑內湖白石湖的有機無毒草莓，全新創作「草莓開心果卷卷」、「草莓香草卷卷」、「酒漬美莓磅蛋糕」深受喜愛，最受粉絲喜愛的經典款「草莓大福」和「草莓盒子」也重磅回歸，想要一嘗季節限定絕美滋味，可別錯過。
新春氣息漸濃，BAC再次以頂級工藝與創意風味征服甜點控的味蕾！BAC今年推出全新冬季與新春限定禮盒，首波主打大師級工藝之作「星鑽布列塔尼新年禮盒」，以70.5%比利時黑巧克力與法國鹽之花交織出奢華層次。
同步亮相的還有初春新品「經典午茶禮盒─紅韻紫蘇風味」，將在地金萱紅茶與紫蘇梅完美揉合的燕麥餅乾，加上香韻紅茶組合，為新年與初春時節獻上最有深度的美好祝福。「星鑽布列塔尼新年禮盒」售價580元，「經典午茶禮盒─紅韻紫蘇風味」售價780元，即日起至2月28日限量販售。
