台北 綠前議員許富男收賄千萬 判6年定讞

民進黨台北市前議員許富男因於任內向廠商收賄千萬元，遭判刑6年定讞。（本報資料照片）

民進黨創黨大老、曾經以「阿扁團隊議會代言人」自居的台北市前議員許富男，民國92年利用質詢機會要求台北市政府限制投標，藉鋪路權利金向廠商收賄1058萬餘元，最高法院10日依不違背職務收受賄賂罪將許男判刑6年，褫奪公權3年，犯罪所得沒收，全案定讞，已通知檢方啟動防逃機制。許富男的獨生女則是去年因病過世的前台北市議員許家蓓。

這起案件爆發是因為當時檢調接獲檢舉，指北市路面銑刨重鋪工程涉弊端，廠商利用合約規定可使用再生瀝青的漏洞，用不符比例的方式添加再生瀝青，且路面銑刨與重鋪厚度也不符規定。

瀝青、營造業者期約當時擔任市議員的許富男，利用他身為北市議會工務委員會職務上的權力與機會，以維護道路工程品質為由，要求北市府養工處辦理道路瀝青鋪設工程採購時，將投標規則改為廠商投標時即須檢附「再生瀝青許可證」，以限縮投標廠商家數，使業者得以事先與有意競標廠商謀議由特定廠商得標。

業者允諾事成後按道路工程再生瀝青噸數每噸100元計算酬謝，許男應允業者的請託在92年12月北市議會審理預算時，提出招標條件限制的要求，經北市議會工務委員會在93年度歲入預算作成附帶決議。

許富男在93年第1次再生瀝青工程招標後，透過中間人向得標廠商收取約定的權利金，總計93年及94年度共收賄898萬7437元，95年3月10日向業者收取現金160萬元。最高法院昨審結，認定許富男犯行明確，判刑6年確定。