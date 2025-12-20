台北 自來水園區聖誕音樂會 今登場

台北自來水園區公館聖誕季「冬日幻響」系列活動，21日起將迎來壓軸活動「聖誕音樂會」，由台灣師範大學管樂隊盛大演出磅礡雋永的樂曲，現場也有大型史努比、糊塗塌客及浪漫燈飾供民眾拍照打卡，活動當日特別開放免費入園，邀請民眾把握假日時光，與家人朋友一同到園區，伴隨著悠揚樂曲，迎接年末最溫暖的聖誕盛典。

台北自來水事業處表示，舞台活動自下午4點開始，由深受親子喜愛的MOMO家族哥哥姐姐親子帶動唱揭開序幕，隨後由台師大管樂隊與合唱團接力演出，今年以「中亞細亞的草原」為主題，呈現極光、火山、颱風等大自然意象的樂曲，並融入科學知識解說，帶來市民朋友一場結合音樂與知識的精彩饗宴。

此外，活動現場同時匯集熱鬧的聖誕市集攤位，包含公館夜市小吃及特色店家，展售炸雞、燒賣、棉花糖、鬆餅等美食，以及多項互動文化體驗活動，如節水宣導車、客家文化DIY體驗、廉政投好球遊戲等；活動當日適逢冬至佳節，自來水園區特別在音樂會現場提供免費熱飲，且完成指定任務還能免費兌換湯圓，讓民眾在冬至當天也能感受滿滿暖意。

北水處說，今年園區內浪漫的聖誕燈飾及史努比、糊塗塌客公仔成為打卡熱點，每日皆吸引許多親子家庭、情侶與遊客前來拍照留念，自11月29日活動開始至今，已累積超過3.6萬人次入園。北水處希望透過聖誕季活動串連文化、藝術與在地商圈能量，與市府聯手打造最具城市魅力的冬季盛事，歡迎市民朋友把握活動期間，到公館感受最迷人的聖誕氣氛。