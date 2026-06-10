台北｜萬華史展示中心免費參觀！感受艋舺百年歷史魅力

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說到台北旅遊，很多人第一時間都會想到西門町、美食小吃或龍山寺，但其實在熱鬧的萬華街區裡，還藏著一個超值得收藏的免費室內景點，那就是萬華史展示中心。

這裡不只有滿滿的艋舺歷史故事，還能透過老照片、歷史文物與展區介紹，帶大家一秒走進老台北的時光隧道，重點是「免費參觀」，不管是親子旅遊、文青散步、雨天備案，還是想安排萬華一日遊都很適合。

萬華史展示中心 位在台北萬華區，鄰近龍山寺與艋舺老街一帶，交通算是相當方便，很適合安排半日遊一起順遊。

地址：108臺北市萬華區菜園里長沙街二段171號

開放時間：09:00－17:00（週一休館，實際時間依官方公告為主）

門票：免費參觀

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一入門就被滿滿的紀念章給吸引住了XD，這也是萬華史展示中心特色章，不蓋真的是對不起自己。

一走進 萬華史展示中心，就能感受到濃濃的老台北氣息。館內空間雖然不算非常大，但整體規劃得相當有質感，透過文字介紹、歷史照片與文物展示，把萬華過去的發展故事完整呈現出來。從早期艋舺的商業繁華、河港文化，到萬華街區的演變，都能在這裡慢慢認識。尤其看到那些黑白老照片時，真的會有種「原來以前的萬華長這樣」的驚喜感。如果本身喜歡歷史文化、老街巡禮或復古氛圍，這裡真的會越逛越有感覺。

除了歷史介紹之外，館內也保留不少很有年代感的展示設計，整體氛圍相當適合拍照，尤其燈光與展區搭配起來，有種低調復古的文青感，不會像傳統展館那麼嚴肅，反而更容易讓人靜下心慢慢欣賞。

看到好多名片，是放進去越來越旺的意思嗎XD

這次實際參觀 萬華史展示中心，最大的感受就是「很有溫度」，它不是那種大型華麗展館，而是用很生活化的方式，把萬華與艋舺的歷史慢慢說給大家聽，從老照片到街區故事，都能感受到台北老城區一路發展的痕跡，尤其看到以前艋舺熱鬧的樣貌時，真的會忍不住開始想像當年的繁華景象。





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萬華史展示中心

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