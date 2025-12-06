台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。
這名網友在Threads上分享這項「新鮮事」，對於大稻埕意外成為日本高中生畢業旅行的指定行程感到十分新奇，尤其是霞海城隍廟，更是吸引了無數人前來祈福許願。從他附上的照片中能清楚看到，儘管細雨紛飛，仍有不少日本高中生在廟門口撐傘等候依序進入廟宇參拜，現場的氛圍相當熱絡。
拜月老成日本高中生新奇體驗
貼文引發眾多網友熱烈回響，許多在地人紛紛證實，大稻埕本來就是日本旅客來台的重要觀光區，不少人紛紛發揮幽默感，笑稱：「月老也太忙了，還要處理海外案件」「霞海城隍廟的月老最近恐怕海外業務量爆炸」「月老聽得懂日語嗎？」「龍山寺、霞海都很多日本學生 有時候去拜拜順便翻譯教她們怎麼拜，蠻有趣的」；還有人則解釋，對日本人來說，到台灣的寺廟參拜如同台灣人去日本參拜神社，都屬於一種文化體驗。
台北霞海城隍廟提供哪些貼心服務吸引外國觀光客？
事實上，台北霞海城隍廟早已是國際知名的朝聖地點，不光是台灣民眾認為最靈驗的月老廟，日本、韓國的觀光客也會專程來此。在累積超過6千則的Google評價中，霞海城隍廟保持著極高的4.6顆星好評，其中許多是日本使用者留下的讚美，遊客們一致稱讚廟方的導覽既親切又專業，現場甚至有精通日語的工作人員提供協助，這些細膩周到的服務，正是霞海城隍廟在日本觀光圈累積絕佳口碑的關鍵因素。此外，在許多台灣旅遊手冊中，霞海城隍廟是不可或缺的介紹項目，網路上也有大量的遊記推薦文，廟方甚至貼心準備了日文版的月老介紹與參拜流程指南。
