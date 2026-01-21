台北 車禍無責變全責 議員疑警圖利

台北市發生交通事故「幽靈初判表」爭議，民眾劉先生原被判為「無肇事責任」，卻在與對方和解後，突收到保險公司出示1份手寫塗改、蓋有員警職章的初判表索賠，從無肇責變全責。台北市議員張斯綱質疑，該文件未循法定程序，恐涉圖利及偽造文書。北市警內湖分局事後坦承文件製作疏失，會從嚴究責處分幹部及承辦人員。

劉男去年10月底開車行經內湖區舊宗路與民權東路6段路口，與廖姓駕駛發生交通事故，北市交通警察大隊於去年12月9日完成事故初步分析研判，指廖姓駕駛因跨越行車導引線未注意其他車輛而有疏失，劉男被認定「尚未發現肇事因素」後，與廖姓駕駛達成和解。

豈料，劉男今年1月19日接獲對方保險公司通知，要求負擔全額賠償責任，保險員出示與官方系統記載不同的初判表，表單上原先的「尚未發現肇事因素」字樣被原子筆槓掉，手寫改為「跨越行車導引線未注意其他車輛」，而廖姓駕駛違規事實也被手寫改為「尚未發現肇事因素」，塗改處蓋有內湖分局員警職章。

張斯綱指出，這份「幽靈初判表」未經法定覆議程序，也未上傳系統同步更新，其中是否涉及不當外力介入，以偽造公文圖利他人，已衝擊警察機關公信力及違反法定程序。

內湖分局說明，經調閱監視器及相關事證，尚未發現以脅迫、不當壓力或餽贈方式，影響員警執法情事，廖姓駕駛1月13日反映初判表內容疑有錯誤，承辦員警查證後更正，但未依循正式更正程序，以手寫塗改並核章，處置流程確有瑕疵，單位主管對於案件也未落實追蹤管制，應負連帶責任。

內湖分局坦承錯誤，將對員警未依程序辦理文件更正、單位主管未落實督導管控，責由督察人員調查釐清責任，分別對相關幹部及承辦人員做行政處分，也會全面檢討作業流程，強化覆核機制與教育訓練；有關交通事故現場圖上傳錯置，已於1月20日完成更正，報由交大將正確事故現場圖及初判表送交雙方當事人。