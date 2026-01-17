台北 運動幣放寬用途 議員促U幣跟進

為推動全民運動並帶動運動產業發展，運動部推出「運動幣」政策，除開放民眾折抵門票費用外，今年更新增「添裝備」項目，民眾可用來購買運動服裝等。國民黨台北市議員陳重文指出，台北市體育局的運動平台累積點數「U幣」，多僅限於折抵場館入場費或轉換為悠遊卡儲值金，建議可參考運動幣制度擴大使用彈性。體育局長游竹萍17日表示，會再精進使用範圍。

運動部自今年起推行「運動幣」政策，開放提供「做運動」、「看比賽」、「添裝備」的運動服務業者成為合作店家，其中「做運動」與「看比賽」的使用範圍，除了能讓民眾折抵運動場館入場費、課程費、會員費等，也能折抵各類運動賽事門票，還能用於球隊應援商品，兩者皆可全額抵用500元；「添裝備」類別則開放每人最高抵用200元，可用於購買運動服裝、運動鞋等。

廣告 廣告

陳重文指出，體育局的「U幣」折抵範圍，雖然涵蓋運動及生活類，包括折抵場地、購買運動課程，也可轉換成悠遊卡儲值金，但市民除了入場或課程費用，也有在場館內購買毛巾、泳帽等配件的需求，或於觀賞職業運動時購買應援服飾、加油道具等。

陳重文說，相較於運動幣，U幣使用範圍相對侷限，已不符現行多元運動消費型態，建議體育局擴大可使用項目範圍，以提升市民參與意願、強化政策成效。

游竹萍表示，U幣轉換成悠遊卡儲值金功能，讓市民能購買各類用品，功能一出迴響熱烈，未來會依照民眾實際使用狀況，再精進使用範圍。