台北 選戰諧音哏 合體掃街更響亮

2026選舉競爭逐漸白熱化，台北市各陣營議員擬參選人紛紛祭出「諧音哏」的創意行銷。民眾黨內湖南港區議員陳宥丞與松山信義區擬參選人許甫16日組成「相甫相丞」合體掃街；國民黨松山信義區擬參選人滿志剛與士林北投區擬參選人賴苡任，也以「心滿苡足」為口號聯合拜票，好記又接地氣的「合體連線隊名」成為選戰一大亮點。

陳宥丞與許甫昨天組成「相甫相丞」期間限定苦力男團，首度跨區合體前往南港成德市場掃街。陳宥丞、許甫表示，成德市場位於南港區，但地理位置緊鄰信義區，是2區民眾共同的採買生活圈，選擇此處作為聯合競選的首站，象徵打破傳統選區界線，落實「服務無界限」的理念。

陳宥丞說，他與許甫是黨內戰友，更有共同改革理念，組成「相甫相丞」連線不只是為了選舉造勢，更希望透過經驗傳承，將港湖的優質服務經驗延伸至松信，發揮一加一大於二的效果。

許甫指出，松信與港湖僅一線之隔，生活機能緊密相連，他過去在黨務系統歷練的是空戰與論述經驗，如今轉戰第一線，將學習陳宥丞的成功方程式「勤走、傾聽」。他笑稱，2人雖自嘲是「期間限定男團」，但服務絕對是「無限期保固」。

滿志剛與賴苡任昨天也到南京公寓市場拜票，並以「心滿苡足」為口號連線。滿志剛表示，走市場可以了解鄉親最需要的是什麼，聽到最多的是大家的鼓勵，看到國民黨年輕人走在第一線，相互幫忙，「我想，這是支持國民黨的您最希望看到的吧！」

賴苡任說，他跟滿志剛都是新人，資源有限，如果單獨拜票顯得勢單力薄、形單影隻，國民黨在初選有打團體戰的新思維，不是誰的聲量大、聲量小，是藉由彼此互相拉抬，這是第一次跨區掃街，未來也會陸續跟其他國民黨新人合體。