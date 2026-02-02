台北「降到0度」成笑話 專家曝預報基本常識

美國某氣象模式日前模擬出「台北平地氣溫降到攝氏0度」的極端預報，時間點落在2月上旬，引起民眾高度討論，憂心2016年霸王級寒流再現。國內氣象專家紛紛跳出來反駁，質疑該預測不負責任，媒體也不該跟進報導。

「預報時間長達10至14天的，當娛樂效果就好」，氣象專家吳聖宇認為，單一模式、單一時次的預報結果僅供參考，它或許是一個趨勢，但實務上還是要多看幾家模式的資料，才不會出包。

吳聖宇指出，通常7天內的預報會讓預報單位認真看待；5天內的預報有較高把握；3天內的預報大致定調。事實上美國該模式的極端內容，也僅維持1報，隨即大幅調整。

北台灣2月上旬確實有較冷空氣報到，且延續較長一段時間，部分平地低溫可能跌破10度；位在玉山北峰的氣象站，2日上午已觀測到降雪。

這波「立春」來襲的冷空氣，目前預估可能達強烈大陸冷氣團等級，整體天氣先濕後乾，時間點在7日至9日。根據歐洲模式模擬，台灣本島平地有機會出現8度左右低溫，持續調整觀察。

