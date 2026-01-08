台北「髮肌養護」新地標！5分鐘專業頭皮檢測在這





近年「髮肌養護」觀念盛行，想要頭髮健康強韌、蓬鬆茂密，頭皮保養比護髮更關鍵！Hair Rituel by Sisley法式頂奢髮肌沙龍，《初見你好》帶來全台首套醫學級脈衝光頭皮養護，韓國頂級養護品牌ROOTON，都在台北黃金地段全新開幕。

Hair Rituel by Sisley法式頂奢髮肌沙龍進駐新光三越A8

Hair Rituel by Sisley法式頂奢髮肌沙龍進駐新光三越A8圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

想要午休來一場專業髮肌檢測＋專人手技按摩放鬆，就來Hair Rituel by Sisley旗艦店！全台首間法式頂級髮肌養護沙龍，正式落座信義新光三越A8館，引進獨家高科技檢測儀，全方位提供髮肌、髮絲狀況，並由髮肌師提供一對一諮詢與養護建議！5分鐘即能快速測出髮肌敏感度、保水度、毛孔狀況、髮絲濃密度、毛鱗片狀況！加上15分鐘指壓服務，在開幕期間都享有免費預約服務！

Hair Rituel by Sisley法式頂奢髮肌沙龍進駐新光三越A8圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

現場並提供Hair Rituel by Sisley最完整產品線，皆可親試使用，《賦活重升髮精華》清爽水感的頭皮精華，蘊含高濃度礦物質、植物活性萃取及蛋白質，有助強健髮根、豐盈髮量！是最暢銷熱賣的品牌人氣王！

《初見你好》引進全台首套醫學級脈衝光頭皮養護

《初見你好》引進全台首套醫學級脈衝光頭皮養護圖片來源：初見你好

髮根的油膩堆積，影響的不只外觀和氣味，還會導致髮量悄悄下降！將醫美保養概念引進頭皮護理療程，台北中山區專業髮肌養護中心《初見你好》，推出全台首套「醫學級脈衝光頭皮養護」，每分鐘1800～2000次脈衝振頻，幫頭皮做深層清潔於加強微循環，深入毛囊震開蠟狀油脂堆積，幫頭皮髮肌煥然一新！搭配負離子修護系統和紅外線護理，做到真正「洗護升級」預防式頭皮抗老！

《初見你好》引進全台首套醫學級脈衝光頭皮養護圖片來源：初見你好

振頻強度可一個人頭皮健康與耐受度做客製化調整，建議一個月1～2次深層清潔，立即有感頭皮清爽不易出油、髮根輕盈蓬鬆，快速改善頭皮出油、頭氣味、髮根塌扁黏膩，是有別於一般洗頭的高效清潔保養，首次體驗還提供專屬優惠價NT.800，並可獲得「頭皮狀態專屬檢測」報告。

韓國頂級髮品ROOTON進駐台北101，獨享限定組合

韓國頂級髮品ROOTON進駐台北101，獨享限定組合圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

韓國頂級養護品牌ROOTON正式進駐國際性地標台北101，在韓國深受女明星如全智賢、李英愛喜愛，甚至被許多高檔月子中心指定使用，ROOTON在101開設開放式櫃位，以希臘神殿為設計靈感，提供消費者安心、從容的購物空間！此外也針對冬季常見的頭皮敏感、髮根塌扁、髮絲乾澀受損情形，推出101專屬限定「完善奇蹟組」，包含經典系列《甦活植系列萃》明星洗護髮、頭皮精華噴霧，再搭配深層髮膜修護《奇蹟復甦精萃綠瓶》，實現居家沙龍級深層養護！

韓國頂級髮品ROOTON進駐台北101，獨享限定組合圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

為歡慶開幕活動，即日起至1/31消費滿額NT.1,500，贈品牌吊飾化妝包；滿NT.3,500贈免沖洗護髮安瓶15ml；滿NT.4,500贈奇蹟復甦綠瓶13mlx2＋乾髮帽；滿NT.6,000現折500再加贈沐浴膠、沐浴刷與身體乳，體驗ROOTON式完整的養護哲學。

