台北 2025 士林官邸菊展「藝菊圓夢」亮點攻略一次看

說到台北秋冬必訪免費景點，絕對不能錯過每年都吸引爆量人潮的士林官邸菊展。2025年更以全新主題 「藝菊圓夢」 強勢登場，超夢幻展區＋免費入場，根本佛系旅遊首選。想找台北IG打卡景點、親子放電景點、老少咸宜的戶外散步行程？那你一定要把這篇收藏起來！

色彩明麗的菊科花卉層層堆疊、錯落綻放，彷彿把整片園區染上了夢想的色彩，每一朵花都像是小小的願望，正悄悄開出「夢想成真」的芬芳。在花海中央，巨型熱氣球與飛機造景緩緩升空，象徵逐夢者踏上 「藝菊圓夢」 的奇幻旅程。

無論是站在花田前、抬頭望向天空，還是走進花海步道，每一步都像走入夢境，讓人忍不住按下快門，把這段最美的菊圓夢收進記憶裡！



2025台北士林官邸菊展

地址：台北市士林區福林路60號

活動日期：11/28-12/14

開放時間：9:30~12:00，13:30~17:00（週一休息）

廣告 廣告

服務台通常位在主要入口附近，醒目的指標一看就知道，這裡不但能拿到最新的園區平面地圖，還會提供展區導覽、活動資訊、失物招領、醫療站位置與貼心諮詢服務，是大家進入菊展的最佳小幫手。

走進「夢花園」，就像推開一扇通往奇幻世界的大門，這裡以觀葉植物與菊花交織出層層堆疊的綠意與花海，色彩柔和卻充滿生命力，彷彿整座花園都在悄悄呼吸。

菊開祈願．台日友好｜笠間菊花節，以日本笠間菊花節為靈感，打造濃濃 日式風情的菊藝小徑，沿著蜿蜒的花道散步，彷彿瞬間完成一場迷你日本旅遊，拍照氛圍感十足，也象徵台日文化交流與祈福祝願。

天鵝終於撤掉了，換成蝴蝶造景

夢想逐路探尋｜乘小船航向夢想，逐夢小船航行在菊花海洋上，點點燈光閃耀，清香微風伴隨，粼粼波光照亮前方道路。

匠心築夢｜大立菊的家及大菊品種展示區，這裡是菊展的重量級亮點之一－大立菊的家，可以說是園藝人的夢想縮影，整個展區匯集了近百株精心培育的大菊品種，以及耗時兩年栽培的壯觀大立菊與造型菊，每一朵都承載著園藝師對美的追求與堅持。

圓元不絕｜財富與夢想交織的金銀菊園，展區以中西方金銀財寶意象為主題，結合菊花巧妙佈置，打造出財源廣進、富足圓滿的視覺饗宴，金黃、銀白與亮橘色的大菊花排列錯落有致，彷彿每一朵都承載著好運與祝福。

小王子的圓夢星球｜星際菊花的奇幻旅程，踏入小王子的圓夢星球，彷彿跟著小王子一起旅行到不同星球，每一個「星球」都是由菊花組成的小宇宙，花色各異、造型千變萬化，帶你感受夢想與生命的奇蹟。

流光之巢｜竹編夢想家園，走進 流光之巢，彷彿踏入一個溫暖而靜謐的夢想家園，展區利用竹編裝置藝術，巧妙打造出宛如鳥巢般的結構，與周圍的菊花、綠植相互呼應，營造出 舒適、安全、幸福感滿滿的氛圍。

相關連結

2025台北士林官邸菊展

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！