台北「9.2度」寒流達標！氣象專家分析冷空氣減弱時間點

台北測站低於10度以下，達到寒流標準。 圖：氣象署網頁

[Newtalk新聞] 入冬首波寒流達標！今(9)日凌晨5時50分台北測站測得9.2度，創下台北站入冬最低溫，且達寒流標準。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天白天起冷空氣暫時減弱，但明日另一波大陸冷氣團南下，銜接目前的冷空氣持續影響台灣，下週還是陸續有小股冷空氣南下的機會，溫度仍有起起伏伏的變化，但是強度整體偏弱許多。

吳聖宇表示，昨天(08日)白天起西半部的雲層隨著台灣海峽上乾冷晴空的區域往陸地擴展而逐漸減少，陽光也跟著出來，同時陸地上的風力也因為大陸地面高壓中心靠近而減小，因此昨天一到入夜在北部地區就開始出現了大範圍且明顯的輻射冷卻現象，這種情況一直持續到今天(09日)清晨。

廣告 廣告

低溫發生的區域幾乎都集中在北部、東北部地區，最低溫出現在新竹關西的5.4度，新北石碇5.5度，台北北投5.9度，桃園大溪6.3度，宜蘭壯圍7.6度，基隆七堵8.6度，苗栗公館9.3度等。就連一向較為溫暖的台北市區也都出現明顯的低溫，台北大安森林公園6.2度，台北文山7.5度，台北大安台灣大學7.9度，台北士林8.5度等，指標站的台北站也在雲少、風小、偏南風的輻冷條件下降到了9.1度，已經達到寒流的標準，不過因為今天白天起冷空氣就將減弱，因此目前歸類為輻射冷卻作用造成的低溫，預報用詞還沒有改稱寒流，可能在之後的氣候紀錄上會追認為2026年第一波寒流影響。

同時，中南部因午夜起雲量增多，又有中層雲系由南往北發展出來，輻射冷卻作用被干擾，但也再度為中部的高山地區帶來了降雪的情況，包括合歡山武嶺、玉山氣象站等都有降雪的觀測跟影像。

吳聖宇提到，今日白天隨著大陸高壓逐漸東移出海並且減弱消失，整體冷空氣強度有較為趨緩的空檔，不過大部分地方的雲量都要比先前預期要來得多，也就是上述從昨晚起由南往北逐漸浮現的中層雲系。預報資料上看起來這些中層雲系應該是因為廣東、福建一帶有很小的短波槽出現所帶動的，這種很小的短槽可能是來自上游有小股冷空氣侵入中國南嶺以南所形成，預報模式不太容易事前有良好的掌握，如果是發生在像現在這種大環境偏乾的冬季，大概就是造成雲量預報的差異、進而導致溫度預報落差或是意料之外的高山降雪，但如果是發生在漸趨溫暖、水氣較多的春季，那麼往往就是突發性的春雷或是比較顯著的春雨現象，經常令預報人員頭痛，也讓大家防不勝防。

預估今天(09日)各地雲量都比較偏多，尤其是新竹苗栗往南到中南部地區、還有花東一帶雲層看起來比較厚，可能以多雲到陰的天氣為主，北台灣反而雲層比較薄，有機會看到陽光透出來，高山地區目前仍斷斷續續有冰霰或雪發生的情況，要上山的朋友務必要注意交通管制以及道路安全。溫度方面，白天在北部、東北部高溫有機會來到16-18度，中部及花東地區受雲量偏多影響，高溫升不高，預報只有18-20度左右，南部同樣也升不高，預報是20-22度左右，實際升溫的情況還是要視雲量阻擋太陽輻射的程度而定，整體來看回溫的幅度應該沒有先前預期來得大。

至於周末和下周天氣，吳聖宇指出，周五晚到周六凌晨仍有輻射冷卻發生機會，而在周六，下一個中高層短波槽將在午後通過，因此明天白天各地雲量仍有機會較多一些，而在周六下半天大陸冷氣團來襲，銜接目前冷空氣，週日(11日)台灣中高層進入槽後高壓脊區，底層大陸高壓中心南下到長江口，持續為較強的偏北到東北風帶來冷平流影響，預報上來看槽後乾冷空氣應該是會來到台灣附近，配合槽後高壓脊區的下沉作用，雲層可望順利散開，週六晚到周日清晨以及週日深夜到周一清晨同樣會有輻射冷卻低溫發生機會。

吳聖宇表示，後續看起來下週還是陸續有小股冷空氣南下的機會，溫度仍有起起伏伏的變化，但是強度整體偏弱許多，可能以北台灣的反應比較明顯，過去這一段期間寒冷的溫度將會暫時告一段落。預報模式也一直有看到下週在菲律賓東方可能有熱帶擾動發展的機會，這部分也可以持續留意。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

擴大布局美國下一步 台積電計畫再砸逾1.79億美元在鳳凰城購地

吳瑟致觀點》退伍軍官赴中未擴大限制而是劃底線！藍營說法非事實