台北101不再開放攀爬？賈永婕直言：只有「他」能點頭

賈永婕直言台北101不再開放攀爬，但是阿湯哥若要拍電影則可行。（資料照片） 圖：翻攝自賈永婕IG

[Newtalk新聞] 美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功攻頂台北101後，引發外界對高樓極限運動的關注。台北101董事長賈永婕明確表態，考量高昂成本與安全性，未來「不可能」再開放攀爬申請。但好萊塢巨星阿湯哥想來拍電影？賈永婕則表示可行。

回顧此次創舉，賈永婕說明，艾力克斯本身即為極具份量的極限運動家，但這場挑戰絕非單靠一人之力就能完成。她形容，大樓內部其實動員了30至40位工作人員，如同「阿湯哥」般忙碌，負責處理繩索吊掛與攝影器材等繁雜作業，背後工程相當浩大。

賈永婕坦言，台北101確實收到各種千奇百怪的企劃案，但審核關鍵在於「合不合理」。她直言，開放攀爬的成本過於高昂，因此相關活動已正式告終，未來不可能再開放一般申請。不過當被問及若好萊塢巨星阿湯哥(湯姆克魯斯)有意取景，她則改口笑稱，「阿湯哥要拍電影可以」。

此外，針對網友利用AI技術構想出的「迷你版台北101」攀爬設施，賈永婕回應，雖然畫面看起來相當可愛，但看到模擬圖中有許多孩童在上方攀爬，讓她瞬間「亞洲媽媽魂」上身。她認為此舉存在高度危險性，基於安全考量，明確表示不會採納這項網友建議。

