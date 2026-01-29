台北101不再開放攀登「阿湯哥例外」 賈永婕：合作Netflix一毛錢都沒花

賈永婕說她不會再接受攀爬101的申請，但若阿湯哥想來拍電影，她非常歡迎。（本刊資料照）

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。台北101今（29日）宣布推出「一日遊暢遊套票」，邀請民眾體驗101最高處「Skyline 天際線460」，感受與霍諾德類似的高空氛圍。101董事長賈永婕今日受訪，表示在她任期內將不再開放攀登挑戰，但若阿湯哥（Tom Cruise）想來拍電影，她非常歡迎。

賈永婕今日受訪表示，很少有國人知道，Skyline 460是比101層樓還要更高的地方，能夠讓大家站在制高點俯瞰台北市。談到霍諾德的壯舉，賈永婕坦言沒料到會如此成功，形容25日是她人生中最美好的一天。

不過賈永婕說，在她擔任董事長任期內，不會再接受攀爬101的申請，因為在全球行銷和話題效果上，她認為很難再被超越。可當媒體詢問拍攝電影的話是否有例外？賈永婕說要看是誰，如果是湯姆克魯斯那當然沒問題，喊話阿湯哥趕快來。

賈永婕也藉此機會再度將功勞歸功霍諾德及幕後團隊，並澄清與Netflix的合作，台北101「一毛錢都沒有花」，雙方合作僅基於理念與國際曝光，未涉及商業層面。賈永婕指出，霍諾德登頂101當日，景觀台來客數多出20％左右，近期造訪101的人潮也略有成長。

至於被拱參選台北市長，賈永婕笑著重申完全沒考慮，表示首都市長這個重責大任，還是交給有市政經驗的政治人物。針對行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴等人將台北101稱作台灣101，賈永婕則認為沒有必要改名，表示知道網路有許多討論，但議題已泛政治化，直言台北101是伴隨大家成長的地標名稱，「沒必要在文字上一直討論。」

