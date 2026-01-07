台北101二股東賣股權 全買逾86億

台北101金融大樓。（本報資料照片）

第二大股東要出脫持股。資誠普華國際財務顧問公告舉辦中聯信託持有台北101股權15.1％公開標售。如要一次買下，最少要準備86億元，市場推測，掌握逾7成股份的泛公股團隊，經營權相當穩固，多家持有股權達上限5％，再出手的空間有限，外界關注中信金動向。

這次中聯信託標售的台北101的股權，共計2億2220萬5095股，僅次於台北101單一最大股東日商台灣伊藤忠的17.6％。

這次標售中聯信託所持有的股權，將分為A、B標進行，A標是投標者要一次買下所有股權，也就是2.2億股、15.1％股權，以底價每股38.7元計算，潛在投資人要有一口氣準備86億元以上的實力；B標為分包，投資者可選擇購買部分股權，但最小投資門檻為1％，也就是說最少的底價5.7億元。

A、B標同時招標以價高者得，但如果B標投標的股數不到標售股份總數2.2億股的一半，就以A標為優先。標售期程，1月6日到16日是投資人的領標期間，陸資被排除在外，2月10日是開標決標日，宣布最終得標人。

伊藤忠去年3月出售1成6股權，絕大部分由公股銀承接，這次中聯信託標售股權，外界相當關注潛在投資者。市場預測，泛公股陣營持有台北101股權超過70％，經營權相當穩固，加上多家公股持有股權接近法定上限，兆豐金與兆豐銀各自約5％，華南銀、一銀與合庫也都有5％，再出手的空間有限；中信金過往對增加台北101股權有興趣，其動向備受關注，且不排除新的投資者加入。

台北101是台灣的國家門面，也是台北市信義區首屈一指的國際辦公大樓、裙樓是精品百貨、其獨特的觀景台更是國內外旅客到台北必打卡的景點。