台北101光雕秀向「隱形英雄」致敬！玩具總動員連5晚登場

台北101今年跨年活動將以「台灣隱形英雄」為主題，向社會各角落默默付出的人致敬。除此之外，還有迪士尼皮克斯動畫「玩具總動員」光雕展演，從12月27日起連續5天，每晚6點將展示不同角色。針對近期台北車站和中山商圈發生的恐怖攻擊事件，台北101董事長賈永婕表示，維安方面已與市府召開會議，將配合指示做好相關配套措施，確保跨年活動安全進行。

101光雕秀致敬隱形英雄。（圖／TVBS）

台北101跨年光雕展演在週二搶先亮相，今年規劃了三大主題。其中「台灣隱形英雄」主題特別引人注目，旨在透過光影向社會各角落默默奉獻的日常英雄致上最高敬意。台北101董事長賈永婕表示，他們想要傳達的是在社會各行各業中，有許多人雖然不在鎂光燈下，但每一個人都是台灣的隱形英雄。

今年跨年活動的另一大亮點是「玩具總動員」光雕展演，將有三眼怪、抱抱龍等經典角色登場。賈永婕透露，今年特別將跨年活動拉長，從12月27日開始倒數5天，每天晚間6點都會有不同的角色出現，提醒大家倒數日期。這些動畫都是由總公司為台北101量身設計，賈永婕邀請大家前來觀賞，看看有沒有自己喜歡的角色。

101光雕秀有玩具總動員。（圖／TVBS）

由於4天前台北車站和中山商圈發生恐怖攻擊事件，有網友呼籲民眾避免前往人潮聚集處慶祝跨年。對此，賈永婕回應，面對這樣的事件，人們難免感到憤怒和悲傷，但更需要保持冷靜，不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位妥善處理。她強調，台北市政府、各局處相關單位和台北101已召開會議，將配合市政府指示做好維安工作。

除了上述兩個主題外，光雕秀還包含合作品牌限定光雕篇章。今年101跨年煙火長度為6分鐘，使用義大利進口低煙煙火。活動亮點之一是邀請三金製作人盧律銘擔任音樂製作人，協助新生代音樂創作者。本次跨年活動經費規模與去年相當，但加入了全新巧思設計，跨年夜還有多個隱藏版小驚喜，值得大家期待。

