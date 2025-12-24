台北101光雕秀週六登場！致敬隱形英雄、《玩具總動員》成亮點

台北101跨年光雕展演在昨（23）日晚間搶先亮相，今年光雕規劃3大主題，皮克斯《玩具總動員》的倒數光雕展演是本次亮點，自27日起每晚6時輪番登場，陪伴民眾一路走向嶄新的一年。另外，「台灣隱形英雄」主題也特別引人注目，透過光影向社會上默默奉獻的日常英雄致敬，感謝每一位隱形英雄的奉獻，共同點亮台灣。

《玩具總動員》首次以光雕形式躍上台北101

延續去年的熱烈好評，今年台北101再度推出跨年光雕秀，以精采的視覺饗宴，陪伴大家迎接新年。自12月27日至2026年1月1日的每個夜晚，台北101都將推出不同主題的精采展演，其中最受矚目的亮點就是《玩具總動員》首次以光雕投影形式登上台北101，人氣角色將輪番現身，每晚陪伴大家倒數，讓信義區沉浸在童趣與夢想交織的絢爛光海中，為跨年前夕增添滿滿歡樂氛圍。

12月27日將由熊抱哥（Lots-O’-Huggin’ Bear）領軍、帶上活力滿點的鴨霸與兔崽子（Ducky & Bunny）以及呆萌的叉奇（Forky），揭開倒數四天的序幕

12月28日登場的是深受粉絲喜愛的三眼怪（Squeeze Toy Aliens）、再加上反差萌十足的抱抱龍（Rex）及俏皮的火腿（Hamm），可愛指數破表

12月29日由迷人的牧羊女寶貝（Bo Peep）閃耀登場，隨後是人氣角色胡迪（Woody）和超萌三頭羊（比莉、羊羊、嘎嘎）輪番亮相

12月30日則由經典的皮克斯球（Luxo Ball）帶來亮眼開場、緊接著巴斯光年（Buzz Lightyear）、翠絲（Jessie）及紅心（Bullseye）用滿滿活力陪伴大家迎接跨年倒數前一夜

12月31日跨年夜，所有角色光雕投影將同時登場，並以「Are you ready for 2026」、「Farewell to 2025」點燃跨年氣氛的最高潮，陪伴民眾迎接跨年前的最後一個夜晚。在煙火綻放後，更有驚喜彩蛋，英姿煥發的角色卡蹦公爵（Duke Caboom）將帥氣亮相，為2026帶來最震撼的祝福。

《玩具總動員》首次以光雕形式躍上台北101。（圖／翻攝自台北101 YT）

「台灣隱形英雄」為默默付出的英雄致敬

跨年夜當晚，台北101更將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向每一位默默付出的日常英雄致敬。從深夜堅守崗位的上班族、清晨辛勤的清潔員，到守護社會安全的警消、醫護人員等，每一位隱形英雄的努力，共同點亮了台灣的力量。

隨後光雕章節進一步展現台灣英雄在世界舞台上的風采，呈現體育領域的耀眼成就，包含棒球、拔河、拳擊、游泳、電競等，象徵台灣人勇於挑戰、讓世界看見的堅韌精神。接著以AI科技與創新為主題，展現台灣在智慧時代中扮演關鍵角色與創新能量，為跨年夜揭開最具未來感的篇章。

此外，台北101也與多家品牌合作推出贊助光雕影片，內容同樣精彩可期，將為今年的跨年夜增添更多驚喜與亮點。

這次光雕秀其中一環是為默默付出的英雄致敬。（圖／翻攝自台北101 YT）

配合指示做好維安配套措施

賈永婕昨日發文邀請民眾前來信義區，欣賞101光雕秀首映，不過日前北捷台北車站、中山商圈才發生隨機攻擊事件，也引來網友留言「目前國難當前實不宜舉辦類似活動」，她也在底下回覆「不會要正向思考。」

賈永婕理性喊話「面對這樣的事件，人們難免感到憤怒和悲傷，這樣的情緒可以理解，但我們更需要保持冷靜、理性地看待，不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位妥善處理。」強調台北市政府、各局處相關單位和台北101已召開會議，將配合市政府指示做好維安工作，確保跨年活動安全進行。