台北101啟用前跨年去哪倒數？ 網友回顧昔日跨年地點與記憶

網友在PTT上熱議台北101啟用前的跨年記憶，引發共鳴。（圖／侯世駿攝）

每年12月31日晚間，台北101總是吸引大批民眾湧入周邊地區，共同倒數迎接新的一年，煙火秀也成為台灣跨年的代表畫面。不過，社群平台上有一篇熱門貼文指出，有網友近日發文好奇，在台北101於2004年正式啟用前，跨年夜大家都是如何度過的？此話題引發不少網友共鳴與討論。

根據《PTT》Gossiping板上的網友以「101蓋好前的跨年都在幹嘛」為題發文表示，台北101自2004年啟用，並從同年開始舉辦跨年煙火活動，已成為現今台北跨年活動的焦點。然而，在這棟摩天大樓尚未完工的年代，台北市的跨年氣氛又是什麼模樣？他不禁好奇大家是否還記得那個時期的跨年經歷。

廣告 廣告

貼文曝光後，許多網友紛紛留言分享當年的記憶。有網友回憶，「路上沒什麼車，可以在外面玩仙女棒」、「以前跨年根本沒那麼流行」、「在家看電視綜藝節目就很開心」，也有人指出，「那時候跨年比較純粹，不像現在一定要有演唱會」。

另一部分網友則提到，2004年以前其實就已有跨年活動，「101還沒蓋好前，台北市政府那邊就有跨年晚會了」、「2000年我就在市政府參加跨年，超多人」、「還有中正紀念堂的跨年活動」、「那時新光三越、美麗華也有活動」、「1999年跨到2000年，千禧年那次最難忘」。

綜合網友說法，在台北101成為地標前，市政府廣場與中正紀念堂曾是舉辦大型跨年活動的主要場地。當時雖未有盛大的煙火秀，但倒數活動與演唱會仍吸引不少人參與。直到台北101加入煙火演出後，才逐漸奠定現今跨年模式的盛況。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手

升格二寶爸！古巨基元旦嗨喊願望成真 57歲愛妻「高齡拚出二胎」