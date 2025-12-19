台北101大樓連13年稱霸地王 每坪飆近700萬元

台北市 / 綜合報導

來看全台灣最貴的地在哪裡呢？台北市2026年公告土地現值出爐，全市的土地現值比去年微幅下跌0.31%，而「地王」又由台北101大樓奪下，這已經是台北101第13度站上全國地王的寶座。

身為全國最高大樓，又是國際知名地標，加上商辦市場需求穩健、商業活動熱絡，台北101大樓地價表現平穩，115年公告土地現值，每平方公尺來到211萬2000元，換算每坪大約698萬元，已經是連續13年蟬聯地王；第二名則是同樣位於信義區的國泰置地廣場，每坪669.8萬；位於台北車站站前商圈的新光摩天大樓，則是以每坪約661.2萬元，位居第三。

