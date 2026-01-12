台北101專櫃爆歧視移工 品牌發聲明道歉：涉事員工停職、啟動內部調查程序

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有網友透露台北101的運動時尚品牌「鬼塚虎」（Onitsuka Tiger）專櫃爆歧視移工，不僅無視對方詢問，還嗆「那很貴」引眾怒，101董事長賈永婕更親回爆料貼文表示「會來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。品牌方今(12)日則發聲明道歉，強調已啟動內部調查程序，並將涉事員工停職，配合相關調查作業，若屬實將採取最嚴正之處分措施。

一名越南移工日前去101商場「鬼塚虎」專櫃看鞋，卻遭女店員酸「那很貴」並無視，後來移工再問鞋子尺寸時，店員竟直接回「沒有37號」，讓網友直呼不可思議，「2026還有這種歧視事件，真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」賈永婕也表示「我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」並詢問原PO該移工到101商場的日期。

而隨著事件持續發酵，「鬼塚虎」稍早也發聲明，向社會大眾道歉，表示針對此事已即刻啟動內部調查程序，並先行將涉事員工停職，配合調查作業，若經查相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。

「鬼塚虎」也表示，品牌將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，防止再有類似情事，確保消費者權益與品牌信譽，強調品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非品牌所樂見。









