台北101專櫃爆歧視驚動賈永婕處理 越籍移工回應了

賈永婕得知櫃姐歧視越籍移工一事，親自前往了解始末。(圖／中時資料照)

台北101「Onitsuka Tiger鬼塚虎」爆出櫃姐歧視越籍移工，101董事長賈永婕得知狀況後，親自前往了解事件始末，鬼塚虎昨(12日)發聲明表示已啟動內部調查，涉事員工暫停職務待查，該名移工得知此事獲得處理後，透過朋友做出回應。

得知此事受到賈永婕關注，爆料此事的原PO代替越籍移工發聲：「謝謝董事長滿滿正能量的回覆，已轉達事主移工妹妹，101的董事長有正視這個狀況，以後可以開心在101購物了」，心情似乎已經不受風波影響。

眼見賈永婕積極處理此事，讓網友留言大讚：「高情商的發文，字裡行間學習到很多做人的小道理，在什麼崗位認真都是有機會被看見的」、「光憑這一點直接回應，賈董真的是高品質」、「好厲害，用不會貶低對方的方式教育」。

回顧整起事件，一名越籍移工到台北101「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃，想試穿鞋款時，卻遭女店員以不禮貌口氣回說：「那很貴」，甚至表示沒有她想要的鞋款，101董事長賈永婕得知此事後，強調：「不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，更感謝網友能夠反映此事，未來會嚴格要求服務品質，更不忘教育涉事員工：「那位Sales妹妹我不認識你，但你一定還很年輕，希望你能調整腳步，重新出發」，品牌方則是發聲明指出涉事員工暫停職務待查，倘若行為屬實，絕對會嚴懲處理，不排除解僱。

鬼塚虎品牌發聲明稿，表示該名員工已停職。（圖／品牌提供）

