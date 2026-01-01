台北101慘變「煙霧秀」！現場民眾幫平反：這點勝直播

生活中心／李明融報導

迎接全新2026年，正式告別2025年！全台各縣市舉辦跨年活動，紛紛搬出重量級卡司陪國人一起最終倒數，最具代表性的「台北101煙火秀」今年同樣以總長360秒的煙火秀迎接新年，不過由於本週冷氣團影響，當時天氣又濕又冷，有網友感嘆拍出來的照片或影片煙霧太大，慘成「台北101煙霧秀」，不過還是有現場民眾幫忙平反，指出「這點」勝直播。

淋雨看煙火慘變「台北101煙霧秀」評價兩極！現場民眾幫平反：這點勝直播

台北跨年煙火秀，由於受到東北季風影響天候不佳，天空下起雨。（圖／台北101提供）台北跨年煙火秀，由於受到東北季風影響天候不佳，天空下起雨，許多民眾冒雨前往台北101現場觀看煙火秀，由於濕氣太重，因此施放出來的煙火產生大量的濃煙，拍出來的照片和影片變成在看煙霧秀，對此，台北101跨年煙火被濃霧蓋住的話題再度掀起討論，部分網友直呼可惜「台北101，誰把樓炸了，全是煙」、「東北方向還算清晰」、「五顏六色的那一趴真的好美哦」、「好可惜下雨了，只看到煙，看不到煙火」、「後悔出來了，還是待在家比較爽」。

廣告 廣告

淋雨看煙火慘變「台北101煙霧秀」評價兩極！現場民眾幫平反：這點勝直播

儘管天氣不理想，仍有許多現場民眾幫忙緩頰。（圖／台北101提供）

儘管天氣不理想，仍有許多現場民眾幫忙緩頰，指出現場的「氛圍感與震撼音效」絕對完勝直播螢幕。網友表示「雖然身體濕冷難受，但現場萬人齊聲倒數的心情超嗨」、「現場看依舊震撼，煙霧反而有一種朦朧美」。本次台北101煙火主題為「多元的土地」，總長達360秒，內容細分為「大航海時代」、「民主時代」、「台味演奏」、「科技之島」及「未來願景」等5個段落。音樂部分更特別搭配了天團五月天及4位新生代創作者的旋律，在磅礡的樂章下，為2026年揭開充滿希望的序幕。

原文出處：淋雨看煙火慘變「台北101煙霧秀」評價兩極！現場民眾幫平反：這點勝直播

更多民視新聞報導

第一道曙光畫面曝光！鄭明典分享「元旦最高升旗」大讚

台北、台中都被比下去？全台「最強跨年」網公認在這

2026元旦「全台急凍」下探6℃！4縣市豪大雨

