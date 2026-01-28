台北101或台灣101？扁憶賈永婕被「政治突襲」錯愕瞬間：我們都要跟她學習

1月25日，萬眾矚目下，美國「極限攀岩王者」霍諾德（Alex Honnold），在無保護、無繩索的情況下，徒手攀爬101大樓，震撼世界；在台灣人驚呼聲中，霍諾德成功登頂意外掀起「台北101」、「台灣101」的政治風波。對此，前總統陳水扁今（28）日在臉書以「台灣101台北101，卓蔣都對沒說錯」為題表示，「看來我們都要跟台北101賈董事長（賈永婕）學習不是嗎？」

霍諾德戰徒手攀登台北101大樓，歷時91分鐘成功登頂，而後台灣正副總統賴清德、蕭美琴接連發文祝賀，其中行政院長卓榮在貼文中表示，要為霍諾德成功登上台灣101頂端喝彩，並感謝「所有促成這項壯舉的每個人」，讓世界再一次看見台灣。對此，台北市長蔣萬安27日回應時開酸，「所以我是台灣市的市長嗎？」陳水扁對此表示，無論是「台北101」或「台灣101」，說的都是他市長任內，台北市政府、中央政府、台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。

​ 陳水扁：簡稱 「台灣101」也不算錯 ​



陳水扁表示，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，哪裡錯了？卓榮泰也沒有說要改名。他更舉例，台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），蔣萬安也不會戲稱他是「台北國的總統」吧。台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來超高建築「台北101」？

陳水扁並引述自己在〈台北101的前世今生〉文中所言，2024年底立委郭國文建議101改名的質詢時，董事長賈永婕事後於臉書表示，她認同101是台灣國家的重要資產，是台灣全民的101。扁提到，賈永婕備詢時被政治議題突襲感到錯愕，因此脫口稱認同Taiwan 101。台北101、Taipei 101，這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名IP，相信沒有更名的必要，「請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101、榮耀台灣！」

