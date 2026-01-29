台北101改名「台灣101」？董座賈永婕：沒必要！它就在台灣

記者施春美／台北報導

針對台北101是否要改名為「台灣101」，賈永婕表示，101沒有改名的必要性。（圖／記者鄭孟晃攝影）

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101的壯舉，也引發外界討論台北101是否要改名為「台灣101」，101董事長賈永婕今天(29日)表示，101沒有改名的必要性，這只是泛政治化議題，「台北101是伴隨大家成長的地標，而它就在台灣」。

霍諾德25日以91分鐘攻頂台北101，Netflix直播此次活動時，創下全球620萬觀看次數，讓全球以不一樣的方式看見台灣。霍諾德挑戰成功後，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰發文祝賀都稱「台灣101」。

對於近日外界提到台北101可改名為「台灣101」，賈永婕今日受訪時表示，101沒有改名必要性，很多人在網路上討論、批評，但這只是泛政治化議題，「台北101是伴隨大家成長的地標，而它就在台灣。」

