台北101改稱「台灣101」惹議 凌濤：蔣萬安成「台灣市長」？

霍諾德徒手攀登台北101，過程讓人驚呼連連。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

攀岩家霍諾德週日成功登頂台北101獲國際關注，但行政院長卓榮泰恭賀時卻將台北101改稱「台灣101」惹議。國民黨桃園市議員凌濤今質疑，卓要不要現在就支持台北市長蔣萬安成「台灣市長」？台北車站改成「台灣車站」？

凌濤批評，霍諾德成功登頂台北101，讓台灣大幅躍上國際版面，背後有台北101、交通部、與台北市政府共同努力，但卻遇到雞腸鳥肚的民進黨政府，不僅刻意跳過北市府，還集體自嗨硬改成「台灣101」，也真的很悲哀。

凌濤質疑，在民進黨執政下，改名意識形態幽靈一再浮現，而依此次卓榮泰邏輯，「羅馬競技場」變「義大利競技場」、「東京鐵塔」變「日本鐵塔」、「雪梨歌劇院」變「澳洲歌劇院」，荒謬至此，卻還在硬拗瞎扯。

凌濤認為，卓榮泰此舉只有一個合理解釋，就是清楚卓內閣民調太低，隨時將被改組，只能快點卡位台北市長候選人，這次出來胡說八道，恐已是把「未來競爭對手」蔣萬安當成假想敵

