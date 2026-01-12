台北101櫃姐爆歧視移工！越南女看鞋遭酸「那很貴」 賈永婕回應了

台北101是台灣最知名的地標，每年吸引上萬外國遊客前往朝聖，不過日前卻傳出​櫃姐歧視移工事件。一名女網友在社群指控，認識的越南籍友人日前到101內的日系運動鞋品牌「鬼塚虎」（Onitsuka Tiger），遭店員不禮貌對待，想看鞋卻被無視還酸說「那很貴」，讓身為台灣人的她直呼丟臉，貼文曝光引發熱議。台北101董事長賈永婕也親自留言回應了。​



​網友在Threads指控，越南移工友人於昨日前往台北101鬼塚虎（Onitsuka Tiger）專櫃時，相當有禮貌地向女店員告知想看鞋，卻遭專櫃店員回應「那很貴」，事後該名店員還多次無視友人需求。



網友描述，友人曾詢問店員是否有37號尺寸時，對方僅冷淡回覆「我們沒有37號」便不再理會。​網友對此感到不可思議，怒轟「真的覺得不可思議，2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」

該篇貼文一出吸引73萬人關注，經常在Threads海巡的賈永婕也火速留言，「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」承諾會調查以釐清事實。

