台北101每坪近700萬連13年奪「地王」國泰置地廣場連三年蟬聯「地后」
台北市地政局今天公布115年公告土地現值及公告地價，台北101大樓以公告土地現值換算每坪約698.2萬元，連續13年站上全國「地王」；而「地后」則由國泰置地廣場以換算每坪約669.8萬元，連三年蟬聯。
另外，台北市各行政區土地現值，以南港區上漲最多，其次為文山區，第三名為北投區。
台北市地政局發布新聞資料指出，民國115年地價作業調查期間是從去年9月2日至今年9月1日，眾所矚目的地王，由台北101大樓穩居寶座。
地政局說明，台北101大樓身為全國最高大樓及國際知名地標，加上商辦市場需求穩健，商業活動熱絡，地價表現平穩，115年公告土地現值以每平方公尺211萬2000元、換算每坪約698.2萬元，從103年起到115年，已連續13年蟬聯「地王」。
居次的是國泰置地廣場，以每平方公尺202萬6000元，換算每坪約669.8萬元，連三年蟬聯「地后」。
位於站前商圈新光摩天大樓，使用強度相對較高，以每平方公尺200萬元，換算每坪約661.2萬元，位居全市第三。
地政局新聞資料提到，115年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近一年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為下跌0.31%，住宅區段下跌0.58%，商業及工業區段上漲0.46%。
此外，全市5012個地價區段評議結果，有2047個地價區段（約40.8%）上漲，1012個地價區段（約20.2%）持平，1953個地價區段（約39.0%）下跌。
針對公告土地現值部分，地政局表示，各行政區評議結果，4區上漲、8區下跌。
漲幅居首的南港區，是因在各項公共建設持續推動，提升生活環境品質，帶動民間投資動能，加上多項大型開發案同步推展，吸引大型購物商場及知名科技大廠研發中心陸續進駐，具發展潛力優勢，平均調幅0.39%。
居次的文山區，因環境寧適且文教氣息濃厚，配合捷運環狀線南環段規畫，讓區域交通路網更趨完整，居住條件及發展潛力提升，平均調幅0.25%。
第三名為北投區，受惠於士林科技園區開發效益，區域機能漸趨成熟，有利相關產業群聚發展，推升產業投資及就業人口居住需求，平均調幅0.12%。
（責任主編：莊儱宇）
