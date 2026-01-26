台北101沒花半毛錢！賈永婕怕「比龜孫子還鳥」曝應變內幕 取消只差一步

娛樂中心／施郁韻報導

台北101董事長賈永婕促成霍諾德攀登101的幕後重要推手。（圖／翻攝自賈永婕IG）

被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。不過原訂上週六的活動因雨延期，賈永婕擔心若週日又遇到下雨，霍諾德無法挑戰該怎麼辦？她緊急回公司開會，聯絡台北市長蔣萬安及交通部長陳世凱，獲得全力支持後，再度整合相關資源，做好萬一延期週一的準備。

賈永婕在臉書發文指出，霍諾德攀爬台北101活動上週六延期，擔心如果週日天氣又不好，活動將要取消或延期？賈永婕在週六下午4點緊急回公司，與英國製作團隊擔心，5個氣象預報平台都顯示週日早上會下雨，她得到氣象資訊也是如此。

上週六因雨延期，賈永婕直言「我說什麼都無法在最後一刻放棄。」（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕說，不過申請與規劃，只有週六、週日兩天，若再延期到週一上班日，恐影響許多上班族會被罵爆，在合約上，其實是可以「取消」，但已經努力了這麼久，賈永婕直言「我說什麼都無法在最後一刻放棄，還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥」

賈永婕致電給蔣萬安，他立刻答應協助整合資源，交通管制、警力支援，全部第一時間到位，再打電話給交通部長陳世凱，自虧「帥哥級的政治人物我都有電話」，請求多開放一天空中攝影的航權，也獲得同意，她感謝大家義無反顧的幫忙。

為了延期週一的可能，賈永婕重新規劃台北101內部動線，「上班日和週末完全不同。我們立刻召開緊急主管會議，把所有可能性一次攤開來處理。」她當時在60樓，看著窗外下著雨的天空，水氣貼著玻璃，「心裡的煎熬，比天氣還濕」。

賈永婕表示，早上6點醒來想著若是二度延期，她要如何開口向大家說明，到了6點半天慢慢亮了，她實際感受到氣候，想著也許不用再延了，7點安全檢查通過，她終於放下心來。最後賈永婕透露，這次活動101沒有花半毛錢、但是花了101%的力氣，真的真的很辛苦！

