台北101煙火第一排！馬辣三品牌煙火席準備開搶，和牛、哈根達斯吃到飽

三店攜手推出的「2026跨年饗宴」跨年限定場只接受電話預訂，並將於114/12/1上午11:00（新馬辣信義A13店、椒朋友辛潮麻辣鍋Dream Plaza店）、11:30（信義A19店）起開放電話訂位，有意搶訂的饕客務必設好鬧鐘準時開搶。（圖／馬辣集團提供）

距離 2026 年倒數只剩一個多月，每年吸引數十萬人潮湧入的台北 101 跨年煙火秀，不只是視覺盛宴，更帶動信義區餐廳訂位一位難求。想要在滿滿儀式感中迎接新年，餐廳選擇絕對是關鍵一環！

位居信義區核心的馬辣餐飲集團，今年再度集結旗下三大人氣品牌：「馬辣頂級麻辣鍋-信義A19店」、「新馬辣Plus-遠百信義A13店」以及新生代話題潮店「椒朋友辛潮麻辣鍋-Dream Plaza」，攜手推出「2026 跨年限定場」，以豪華海陸食材、全台最夯拉霸潮酒牆、頂級冰品無限供應，加上煙火搖滾視角，打造信義區最狂跨年餐飲陣線。

廣告 廣告

（圖／馬辣集團提供）

其中最受矚目的，莫過於每年開線「30 分鐘秒殺」的新馬辣 PLUS 遠百信義 A13 窗邊煙火席。今年同樣推出限量「VVIP 奢華饗宴」與「VIP 尊爵饗宴」兩方案，最低每人 2,480 元起。VVIP 席不僅可獨享 101 高樓窗景，還加贈加勒比海龍蝦半隻，搭配日本 A5 和牛、美澳四大和牛無限吃、哈根達斯與莫凡彼吃到飽，以及 6 公尺潮酒牆無限喝，堪稱信義區跨年熱鍋王者。

而「馬辣頂級麻辣鍋-信義A19店」則強調走出店門就能直攻松壽路最佳煙火觀景點，每人 1,880 元，主打半隻加勒比海龍蝦、美澳極上三和牛與頂級海鮮無限享，只要下樓就能加入跨年倒數人潮，吃鍋看煙火一次滿足。

（圖／馬辣集團提供）

今年首次加入跨年戰局的「椒朋友辛潮麻辣鍋-Dream Plaza」，直接把餐飲體驗拉到夜店等級。12 公尺 LED 環繞螢幕、24 款調酒拉霸酒牆、現場 DJ 暖場，以及 Godiva 雪糕無限供應，吸引大量年輕族群關注。其「澳和龍蝦豪華煙火饗宴」限量 20 席，可直上 Dream Plaza 頂樓近距離賞煙火，雙人套餐 5,880 元起。

（圖／馬辣集團提供）

龍蝦、鮑魚全上桌！王品推出奢華年菜組合，摩斯同步開賣8件組早鳥優惠開跑

若沒搶到煙火席，或偏好安靜溫馨的節慶聚餐路線，雞湯大叔今年冬季端出年度壓軸企劃「歐陸季」，走精緻法式鍋物風格，主打「湯底就是主角」的療癒系火鍋。主廚團隊以獵人燉雞湯為核心，加入香草、香料與慢火熬製的法式底蘊，讓每一口湯喝得出厚實層次。

更將湯控私藏的「蛤蠣加料吃法」正式升級為官方主餐，推出蛤蠣主餐搭配肋眼牛排等選擇，打造海陸雙享的暖冬饗宴。12 月期間限定的「冬暖聖誕雙人餐」每套 1,488 元，任選兩份主餐，加上歐陸季小點與限定涮品，特別適合情侶約會或好友小聚。

（圖／雞湯大叔提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

原始連結

看更多 CTWANT 文章

在家開趴必吃！必勝客海陸王者回歸、德國豬腳拼盤端上桌，肯德基KITKAT流心蛋撻開吃

話題聯名！《排球少年!!》主題咖啡廳開張、頂呱呱X鬼娃恰吉第二波聯名登場

盤點台灣國王派冠軍名店！層次派皮、經典餡料，吃到瓷偶還能抽金條！