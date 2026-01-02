台北101煙火變煙霧秀！賈永婕無奈：盡力燒烏龜了

跨年夜台北101煙火秀遇雨 賈永婕：能做的都做了

跨年夜的台北101煙火秀今年遇上罕見的大雨天氣，讓許多期待已久的民眾無法完整欣賞煙火綻放的美景。現場煙火被雨水和濃霧籠罩，能見度大幅降低，煙火效果大打折扣，宛如煙霧重重的景象。

面對這個煙火界的「大魔王」，台北101董事長賈永婕在社群平台發文表示，看到天氣不佳時心情反而很平靜。她說：「能做的都做了，剩下的就交給老天爺。」賈永婕透露，這次跨年活動從五天前就開始進行光雕倒數，每個動畫設計、煙火節奏、釋放方向、色彩飽和度以及音樂搭配，都是團隊全力以赴的成果。

廣告 廣告

賈永婕幽默地分享，活動當天老公一直在旁打趣說：「這雨根本停不了，什麼都看不到啦，賈董妳這下完蛋了。」對此她只是無奈翻白眼，笑稱自己心態真的很健康。她也透露為了祈求好天氣，還偷偷燒了三隻烏龜。

儘管天公不作美，賈永婕的好友小S和S媽仍特地撐傘在戶外欣賞煙火。小S在社群寫下：「每年煙火，妳都和我們一起看。」並貼心安慰：「真的很美，雖然有煙，但我的淚水都把它洗掉了。」

網友們也紛紛留言鼓勵，表示「下雨有朦朧美」、「天氣真的控制不了」、「雖然下雨，還是感受到你們的用心」。賈永婕最後特別感謝所有團隊成員和協力夥伴，強調：「我們真的盡全力了，煙火秀依舊很美。」她也問大家：「在濛濛細雨裡，你們有看到我們的努力嗎？」

這場被雨水攪局的跨年煙火秀，雖然視覺效果不如預期，但團隊的努力和民眾的體諒，依然為2025年的第一天留下特別的回憶。

更多品觀點報導

瑞士跨年夜酒吧大火釀40死！香檳仙女棒引爆木造天花板

時空錯亂！全球歡慶2026年 這國家竟還在過2018年

