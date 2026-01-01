台北101煙火迎接2026 義大世界999秒煙火秀

生活中心／綜合報導

迎接2026年，全台從北到南都有精彩的煙火秀！最受矚目的台北101，今年依舊以台灣為主題，長度維持6分鐘，中部的麗寶樂園與劍湖山世界，都主打摩天輪煙火，燈光搭配火光，綻放燦爛畫面，南部的義大世界則有最長的999秒煙火秀，要讓民眾在新的一年，就有最棒的視覺享受。

「3、2、1新年快樂！。」

璀璨煙火綻放開來，點亮台北夜空，一年一度的101跨年煙火秀，歡迎嶄新的2026年到來。

「吶喊心中熱情的時代。」

迎接2026跨年夜熱鬧煙火秀 全台北、中、南一次看

迎接2026年，全台北、中、南煙火秀齊發吸引民眾目光。（圖／網路）





今年台北101煙火，主題緊扣台灣，和去年一樣維持6分鐘長度，受到天氣影響，101周圍有濃濃霧氣，讓整體視覺受到些許影響，但仍不減精彩度。

鏡頭轉到中部，麗寶樂園以"馳夢之境"為主題，煙火搭配摩天輪燈光，在夜空中劃出絢麗軌跡。





同樣是中部的劍湖山世界，也主推摩天輪煙火秀，長達1公里的環繞式多層次煙火，時間長達10分10秒，而時間最久的，是位於高雄的義大世界。

長達999秒的義大煙火，白閃煙火搭配彩煙，讓夜空就像一幅燦爛畫作，在2026年的第一秒，給所有民眾最棒的視覺享受。

原文出處：迎接2026跨年夜熱鬧煙火秀 全台北、中、南一次看

