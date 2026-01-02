台北101煙火雨天攪局！賈永婕自嘲「要被叫去立法院？」 小S暖心回應曝光

▲ 圖/ 華視新聞

台北市 / 武廷融 綜合報導

迎接2026！今年跨年北台灣受到雨天來攪局，台北101煙火被煙霧籠罩，讓不少民眾大嘆可惜。而台北101董事長賈永婕昨(1)日發文透露，跨年當天看到天氣不好，其實她心情很平靜，「盡人事、聽天命，就是這樣的想法，只要我們把計畫中該做到的全部做到，就已經成功了。」她也提到，這次煙火的節奏、釋放的角度、曲線、色彩的飽和度，還有音樂都做了很多新的嘗試，「就算天公不作美，我們還是用盡全力，讓它綻放。」

2025最後一晚天公不作美，北台灣受到東北季風影響，整天陰雨綿綿，台北101的跨年煙火也被煙霧籠罩。對此，台北101董事長賈永婕發文表示，今年的跨年團隊真的非常用心，從提前五天的光雕倒數，到所有的動畫、煙火、音樂，每一個環節、每一個驚喜，都是一群人拚盡全力換來的。賈永婕透露，跨年當天看到天氣不好，其實心情很平靜，「盡人事、聽天命，就是這樣的想法，只要我們把計畫中該做到的全部做到，就已經成功了。」

賈永婕也提到，有朋友向她表示，「今年的煙火好有氣質，是一種很優雅的風格，跟以前不一樣」，賈永婕說，這次跨年煙火的節奏、釋放的角度、曲線、色彩的飽和度，還有音樂其實都做了很多新的嘗試，「就算天公不作美，我們還是用盡全力，讓它綻放。」

賈永婕也自嘲表示，她問了小S「是不是要被叫去立法院了」，小S則暖心回應「不用不用，真的很美。就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」賈永婕也說「我想衝去用力抱著你」，她也向各界表達感謝「謝謝所有的團隊，和每一位協力夥伴。我們真的盡力了，也真的很美。」

