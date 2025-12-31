台北101煙火+Jolin開唱 超商「拆門」搶商機

台北市 / 綜合報導

進入跨年倒數了，台北信義區每年都特別熱鬧，加上今年大型跨年活動、台北101煙火，以及大巨蛋演唱會同時舉辦，預期將湧入大量人潮。便利商店提前備戰，有業者以行動超商的方式進駐商圈，同時準備夜市烤玉米，讓民眾能夠填飽肚子；還有業者一大清早就拆除大門，希望能夠減少拿商品排隊等候的時間，讓民眾更加便利。

出動各種工具，工作人員忙碌不已，跨年當天一早，就把兩大片玻璃門，直接拆了下來，門口瞬間乾乾淨淨，信義區便利商店，一年一度的拆門秀再度登場，連冰箱門也一併拆除，就是為了因應跨年人潮，讓民眾購買商品更加方便。民眾說：「還不錯，對，因為跨年晚上，人潮一定很多。」便利商店業者馬愛帝說：「預期的話，今年的跨年的人潮，其實比去年來得多，大概350萬人次的人流，今年動員了大概10倍的人力以及備貨量。」

另一家信義區的便利商店，同樣瞄準跨年商機，特別出動行動車，看看車子打開雙翼化身行動超商，跨年限定熱食，像是夜市烤玉米、現烤披薩，全都準備好了，讓民眾在冷天也能吃到美味熱食。便利商店發言人許宜茹說：「根據往年的一個業績表現的話，其實熟食跟熱食，尤其是手拿著就可以吃的，一些熱食的商機，至少的話，其實可以提升5到8倍以上，經典的品項包含炸雞，還有就是蛋塔相關，然後進行就是5倍以上的備貨。」

還有業者，一大早出動行動購物車，直接停在跨年熱區，車門一打開，滿滿的洋芋片餅乾零食，映入眼簾應有盡有，信義區各家超商，摩拳擦掌搶賺跨年商機，也要陪伴民眾，一起迎接新的一年。

