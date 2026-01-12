台北101爆專櫃歧視「越南移工」 董座賈永婕親自回應了

台北101董座賈永婕親自在Threads上回應，會了解專櫃歧視爭議。（圖／翻攝自賈永婕IG）





台北101專櫃疑似爆出種族歧視事件，在Threads上有網友指出，她的越南移工友人「鬼塚虎」（Onitsuka Tiger）專櫃禮貌性詢問想要看鞋，卻遭到店員很不友善的。消息一出引發1.9萬名網友按讚關注此事，就連台北101董座賈永婕也在Threads親自回應表達關切。

事發經過

原PO發文表示，她的越南移工友人很難過地告訴她，在鬼塚虎專櫃很有禮貌的詢問想要看鞋子，女店員用超級不禮貌的口氣說「那很貴」然後就一直無視她，後來又再問店員一次說想看37號可以嗎？店員直接回「我們沒有37號」，聽完這些敘述我真的覺得不可思議2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？

網友討論

網友對此留言表示，「店員的態度很糟糕！」、「客訴囉！不用客氣」、「日本的鬼塚虎專櫃妹妹實在太客氣，台灣的可能還得教育訓練一下」、「真的是活得越久越能看到莫名其妙的事情」、「別說什麼國家的人，有些精品專櫃的銷售人員，面對穿著普通的台灣人，也是這種態度」。

賈永婕表達關切

對此賈永婕也在這這則貼文下方留言表示，「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」



