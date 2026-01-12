台北101爆歧視移工！賈永婕二度發聲：一視同仁是基本

賈永婕2度針對台北101鬼塚虎專櫃事件。（圖／翻攝自賈永婕臉書）





台北101日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃近日爆出種族歧視事件，有網友在社群公開爆料，一名越南籍移工近日臨櫃詢問鞋款，卻疑似遭到「那很貴」冷淡回應，後續又以沒有尺寸為由打發，讓她感受非常不佳，對此，台北101董事長賈永婕也親自回應，表示將介入了解此事，並於今（12）日二度發聲。

賈永婕以自身經歷在臉書發文表示，自己是一個非常精打細算的人，即便商品再精美，只要超出預算就不再考慮，甚至經常在逛街時假裝若無其事查看標價，要是太貴也會老實告知，「因為這樣，我看過很多服務人員的臉色，但同時，我也交到很多專櫃的好朋友。」

廣告 廣告

台北101遭爆料種族歧視爭議事件。（圖／翻攝自Threads）

台北101遭爆料種族歧視爭議事件。（圖／翻攝自Threads）

賈永婕透露，某次遇到一名服務超好、很會推銷的店員，一不小心買太多，最後直接把對方挖角到自己的婚紗店上班，「這招我用過很多次，真的屢試不爽，超賺的，好的業務是寶藏」，如今鬼塚虎爆發歧視爭議，賈永婕直言，「服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、親切語氣、熱忱、同理心，缺一不可。」

如今事件已發生，賈永婕也感謝網友告知，承諾將誠實面對、認真檢討，並嚴格要求服務品質，同時也歡迎大家經常前往101逛街，「有任何問題，都可以寫到我們的客服信箱，我們一定會認真處理！」同時喊話該名銷售店員：「但我想你一定還很年輕。希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高。」



【更多東森娛樂報導】

●賈永婕跨年丟娃給小S 「竟破壞規矩」無奈喊：從此沒輒

●隨機攻擊恐慌影響跨年？賈永婕：相信政府的維安能力

●李多慧遭諷「有人類這樣說話？」小龍女琪琪火大怒轟：秀一張臭嘴

