台北101爆歧視！越南移工看專櫃鞋遭酸「那很貴」 賈永婕出馬：我來了解一下

台北101驚爆歧視？近日有網友透露，一名移工去商場看鞋，卻遭店員無視並以不禮貌的口氣回應「那很貴」，讓網友直呼好丟臉，「101不是每天都是外國遊客嗎？」沒想到貼文一出，竟釣出101董事長賈永婕留言表示「我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。

網友在threads發文表示，日前一名認識的越南移工妹妹很難過的告訴他，去101的運動時尚品牌「鬼塚虎」（Onitsuka Tiger）專櫃很有禮貌地詢問想看鞋子，卻被女店員用不禮貌的口氣說「那很貴」，然後就一直遭無視，後來移工又再問店員一次說「想看37號可以嗎？」店員竟直接回「我們沒有37號」，讓他直呼不可思議，「2026還有這種歧視事件，真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」

貼文一出，引起萬人熱議，紛紛表示「跟越南妹妹說明一下，不是她的口音或外國人身分問題。101的所有專櫃人員，90%都是勢利眼」、「台灣其實『針對歧視』是存在的，只是大家都自我感覺良好罷了」、「台灣百貨專櫃幾乎是必取集散地！」、「沒關係，我去靠櫃的時候，電源也會跟我說那件尺寸很小」、「不能客訴嗎？賈永婕會管這種事嗎」、「不用越南人，身上沒穿名牌的台灣人也會被專櫃人員歧視的」、「101不少櫃都這樣，我貴婦朋友拎著Dior 黛妃包進去也被冷淡以待，不曉得是不是營銷策略」。

賈永婕也現身留言區表示「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」並詢問原PO該移工到101商場的日期，引來大批網友讚「賈董真的真的真的是台灣的驕傲」、「您的回覆讓我對101重拾信心」；原PO也回應「謝謝董事長守護台灣門面」。

